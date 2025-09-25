Côte d’Ivoire : Molare interdit de conduire pendant 5 ans après un tragique accident

Le chanteur coupé-décalé Molare, de son vrai nom Maury Féré Soumahoro, ne pourra plus prendre le volant en Côte d’Ivoire pendant cinq ans. La Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a annoncé cette décision ce jeudi 25 septembre 2025, à l’issue d’une réunion à Abidjan Plateau.

La sanction fait suite à un accident dramatique survenu le 2 juillet 2025. Au volant de son Vanderhall, un véhicule à trois roues, Molare a perdu le contrôle et percuté une femme, qui est décédée le lendemain. La Commission reproche à l’artiste une conduite dangereuse, un défaut de maîtrise de son véhicule et la mise en danger de la vie d’autrui.

Conformément à la loi ivoirienne, Molare a également été incarcéré au pôle pénal pénitencier d’Abidjan, anciennement la MACA. Cet événement marque un coup dur pour l’artiste, tout en rappelant les conséquences tragiques de la conduite imprudente.

Ledjely.com