Législatives et communales : la DGE dévoile la liste provisoire des partis retenus

À quelques semaines des élections législatives et communales prévues le 31 mai 2026, la Direction générale des élections (DGE) a rendu publics les résultats provisoires de l’examen des dossiers de candidatures. Sur 28 partis politiques ayant déposé des listes, 21 ont été retenus à ce stade pour prendre part aux scrutins, selon les statistiques présentées lors d’un point de presse tenu dans la nuit du mercredi au jeudi 16 avril.

Lors d’un point de presse animé par sa directrice générale, Mme Camara Djénab Touré, l’institution a présenté les statistiques relatives aux listes retenues pour les scrutins uninominal et plurinominal.

Dans sa communication, la DGE est revenue sur le report de la date initiale des élections. Prévues d’abord pour le 24 mai, elles ont été décalées au 31 mai à la demande des leaders religieux. Cette décision vise, selon elle, à permettre aux fidèles musulmans et chrétiens de célébrer dans de meilleures conditions les fêtes de la Pentecôte et de la Tabaski.

Sur les 28 partis politiques ayant déposé des listes nationales, 21 ont été provisoirement retenus pour participer aux élections législatives à la représentation proportionnelle.

Liste des partis provisoirement retenus et composition des listes

Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP) : 49 candidats (34 hommes, 15 femmes), soit 31 % de femmes, conformément aux exigences avec des listes alternées.

: 49 candidats (34 hommes, 15 femmes), soit 31 % de femmes, conformément aux exigences avec des listes alternées. Alternance Démocratique pour le Changement : 30 hommes, 15 femmes (31 %).

: 30 hommes, 15 femmes (31 %). Avenir Guinée Nouvelle : 32 hommes, 17 femmes (35 %).

: 32 hommes, 17 femmes (35 %). Bloc Libéral : 35 hommes, 14 femmes (29 %).

: 35 hommes, 14 femmes (29 %). Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté : 26 hommes, 20 femmes (43 %).

: 26 hommes, 20 femmes (43 %). Front Démocratique de Guinée : 31 hommes, 15 femmes (33 %).

: 31 hommes, 15 femmes (33 %). Front pour l’Alliance Nationale : 25 hommes, 24 femmes (49 %).

: 25 hommes, 24 femmes (49 %). Mouvement National pour le Développement : 32 hommes, 17 femmes (35 %).

: 32 hommes, 17 femmes (35 %). Nouveau Départ : 32 hommes, 17 femmes (35 %).

: 32 hommes, 17 femmes (35 %). Nouvelle Génération pour la République : 26 hommes, 23 femmes (47 %).

: 26 hommes, 23 femmes (47 %). Parti de l’Action Citoyenne pour le Travail : 23 hommes, 22 femmes (49 %).

: 23 hommes, 22 femmes (49 %). Parti des Démocrates pour l’Espoir : 34 hommes, 15 femmes (31 %).

: 34 hommes, 15 femmes (31 %). Rassemblement des Guinéens pour l’Alternance : 31 hommes, 17 femmes (35 %).

: 31 hommes, 17 femmes (35 %). Rassemblement Guinéen du Travail : 27 hommes, 22 femmes (45 %).

: 27 hommes, 22 femmes (45 %). Rassemblement pour la Démocratie Nationale : 33 hommes, 16 femmes (33 %).

: 33 hommes, 16 femmes (33 %). Rassemblement pour la Renaissance et le Développement : 31 hommes, 18 femmes (37 %).

: 31 hommes, 18 femmes (37 %). Rassemblement pour une Guinée Prospère : 29 hommes, 20 femmes (41 %).

: 29 hommes, 20 femmes (41 %). Union Démocratique de Guinée : 30 hommes, 19 femmes (39 %).

: 30 hommes, 19 femmes (39 %). Union des Forces du Changement : 29 hommes, 20 femmes (41 %).

: 29 hommes, 20 femmes (41 %). Union pour la Démocratie et le Développement : 28 hommes, 18 femmes (39 %).

: 28 hommes, 18 femmes (39 %). Union pour un Mouvement Populaire : 28 hommes, 17 femmes (38 %).

Aminata Camara