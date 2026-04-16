Urgent : El Hadj Mamadou Sylla est mort

Nous venons de l’apprendre d’une source proche de la famille. Le richissime homme d’affaires et leader du parti Union Démocratique de Guinée (UDG), Mamadou Sylla, est décédé ce jeudi matin à son domicile de Dixinn-Bora, aux environs de 6 heures,

Une disparition qui plonge la scène politique et économique guinéenne dans une profonde émotion.

Le défunt demeurait une figure singulière de la scène politico-économique guinéenne, dont le parcours reste étroitement lié aux dernières années du régime de Lansana Conté.

Homme d’affaires prospère dans les années 1990 et 2000, il s’impose comme l’un des opérateurs économiques les plus influents du pays. A la tête de sa holding Futurelec, spécialisée notamment dans l’importation de produits de première nécessité, il bâtit une fortune considérable et développe une proximité marquée avec les cercles du pouvoir. Cette position lui assure une grande visibilité, mais aussi de vives critiques, ses détracteurs estimant qu’il a largement bénéficié des faveurs du système, notamment durant les périodes difficiles comme celles consécutives aux attaques dans le sud du pays en 2000.

Mais c’est surtout son rôle indirect dans la crise de 2007 qui marque durablement son image. La décision de Lansana Conté de libérer Mamadou Sylla ainsi que Fodé Soumah, alors détenus dans un contexte de fortes tensions sociales, agit comme un véritable détonateur. Perçue comme un symbole d’injustice par une large partie de la population et des syndicats, cette libération met le feu aux poudres et contribue à l’embrasement du pays lors des grèves générales de janvier-février 2007. Ce mouvement sans précédent ébranle profondément le régime, au point de menacer sa survie, marquant l’un des épisodes les plus critiques de l’histoire de la Guinée.

Après la disparition de Lansana Conté en 2008, Mamadou Sylla amorce une reconversion politique. Il prend la tête de l’Union démocratique de Guinée (UDG) et s’impose progressivement comme un acteur à part entière du paysage politique national. Député à plusieurs reprises, il développe un style direct, parfois populiste, mettant en avant son parcours d’autodidacte et sa proximité revendiquée avec les couches populaires.

A la fois influent et controversé, Mamadou Sylla incarne pour certains une réussite économique convertie en ambition politique, et pour d’autres les ambiguïtés d’une élite issue des circuits du pouvoir sous Lansana Conté.

Né en 1960, il a avait publié chez l’Harmattan-Guinée, ‘’Ma Vérité’’, un livre-entretien dans lequel il revenait notamment sur son parcours d’homme d’affaires, ses démêlés judiciaires et sa vision de la vie politique et économique en Guinée

Balla Yombouno