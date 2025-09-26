ledjely
Accueil » CNT : une plénière programmée sur le Code électoral
CNT : une plénière programmée sur le Code électoral

Par LEDJELY.COM

Le Président du Conseil National de la Transition invite l’ensemble des Conseillers nationaux à prendre part à une séance plénière exceptionnelle dédiée à l’examen et à la délibération du projet de Code électoral de la République de Guinée. Cette plénière se tiendra ce vendredi 26 septembre 2025, à 18h00, dans l’hémicycle du Palais du peuple.

