CNT : une plénière programmée sur le Code électoral

Le Président du Conseil National de la Transition invite l’ensemble des Conseillers nationaux à prendre part à une séance plénière exceptionnelle dédiée à l’examen et à la délibération du projet de Code électoral de la République de Guinée. Cette plénière se tiendra ce vendredi 26 septembre 2025, à 18h00, dans l’hémicycle du Palais du peuple.