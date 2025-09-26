Guinee : le BL dénonce un « simulacre de référendum, une imposture pour la démocratie » 

Le Bloc Libéral (BL) monte au créneau après la proclamation des résultats globaux provisoires du récent référendum constitutionnel en Guinée. Dans un communiqué au ton ferme, le parti qualifie le scrutin de « mascarade » et rejette catégoriquement son issue, qu’il considère comme une « confiscation du vote » par un pouvoir autoritaire.

Déclaration No 95 du Bloc Libéral sur les résultats provisoires du référendum constitutionnel en Guinée

Titre : Un simulacre de référendum, une imposture pour la démocrati

Chers compatriotes,

Le référendum constitutionnel qui s’est déroulé en Guinée n’a été ni libre, ni équitable, ni transparent. C’est un simulacre démocratique dont les résultats, publiés par une Direction Générale des Élections (DGE) complice, sont une vilenie à la volonté du peuple guinéen.

Le Bloc Libéral rejette catégoriquement ces résultats et considère ce processus comme abjecte et illégitime. Il ne s’agit pas d’une défaite, mais d’une confiscation du vote par un pouvoir autoritaire. Nous en dénonçons les manipulations flagrantes ainsi que des fraudes qui ont émaillée incontestablement ce scrutin :

Opacité organisée : L’absence totale de transparence a été érigée en système et méthode. Des données incomplètes, inaccessibles et contradictoires ont volontairement maintenu les citoyens dans l’ignorance.

Campagne du « NON » muselée : La liberté d’expression a été bafouée. Militants menacés, médias sanctionnés pour avoir donné la parole à l’opposition : un climat de peur a étouffé tout débat.

Médias aux ordres : Les médias publics et privés sous pression ont été transformés en machines de propagande pour le « OUI », créant un monopole médiatique scandaleux et niant tout principe d’équité.

Neutralité des autorités trahie : Les ressources de l’État et ses fonctionnaires ont été instrumentalisés pour faire campagne, anéantissant toute prétention à la neutralité de l’administration publique ainsi que celle organisatrice.

Fraudes systémiques : Double vote, bulletins pré-remplis, achats de conscience : les irrégularités ont été si nombreuses et généralisées qu’elles constituent le vrai visage de ce scrutin.

Intégrité du vote piétinée : L’accès aux bureaux de vote a été refusé à des représentants du « NON », et des actes d’intimidation ont privé les électeurs de la sécurité nécessaire à l’expression de leur choix.

Observateurs indépendants crédibles absents: L’absence de contrôle rigoureux par les observateurs internationaux crédibles et le parti pris de certaines organisations civiles et internationales présentes en Guinée (CEDEAO, OIF, etc) ont privé le processus de toute crédibilité.

Dépouillement clandestin : L’opération de dépouillement, menée sans la présence des parties prenantes, dans l’opacité la plus totale, est en soi une fraude qui invalide les résultats.

Résultats statistiquement impossibles : L’annonce de taux de participation de 100% accompagnés de 100% de votes en faveur du « OUI » dans certaines localités constitue une anomalie flagrante du point de vue statistique et démocratique. Un tel niveau d’unanimité, des chiffres dans un contexte réel et libre, est hautement improbable, voire impossible, en raison de la diversité naturelle des opinions dans toute société normale.

Ces chiffres ne traduisent pas une adhésion massive, mais plutôt la mise en scène théâtral d’un résultat fabriqué, indicatif de falsifications électorales à grande échelle. Ils suggèrent également un climat d’intimidation, où l’expression d’un choix différent a pu être empêchée, découragée ou tout simplement effacée. De tels résultats caricaturaux sapent la crédibilité du processus, remettent en question l’intégrité du scrutin, et reflètent une tentative de légitimation autoritaire par des moyens frauduleux.

En conclusion : La Guinée a une fois encore raté son rendez-vous avec l’histoire de la démocratie, car la démocratie et légitimité électorale ne se décrètent pas, elles se construisent par les urnes de manière transparente, équitable et inclusive.

Ce processus n’était pas un référendum, mais une mascarade. Il ne vise qu’à entériner par la force un projet que le peuple a déjà rejeté.

Le Bloc Libéral, aux côtés de tous les démocrates de Guinée, ne reconnaît pas la légitimité de ce scrutin ni des résultats qui en sont issus. Nous mettons en garde les autorités judiciaires contre toute tentative de validation de cette imposture.

La volonté populaire, aussi étouffée soit-elle, finira par triompher. Le Bloc Libéral restera en première ligne pour la défendre, inlassablement, jusqu’à l’avènement d’une véritable démocratie en Guinée.

Le Peuple d’abord !

Conakry, le 26 septembre 2025

LE BLOC LIBÉRAL