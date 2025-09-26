Deux morts en quelques jours : Sanoyah-Rails Plateau déclare la guerre à la drogue Kush

Ces derniers temps, la consommation de la drogue Kush, déjà meurtrière en Sierra Leone, gagne du terrain en Guinée. Dans la commune de Sanoyah, le quartier Sanoyah-Rails Plateau a enregistré à lui seul deux décès successifs, plongeant les familles dans la consternation. Face à cette situation alarmante, le chef de quartier, Ibrahima Sory Camara, a réuni ce vendredi ses chefs de secteur pour réfléchir à des solutions urgentes et durables.

Lors de la rencontre, plusieurs décisions ont été prises. La première concerne l’identification des résidences des ressortissants sierra-léonais, souvent cités dans la consommation de cette drogue, ainsi que des lieux où elle circule. Ensuite, une vaste campagne de sensibilisation sera lancée pour informer la population, et particulièrement les jeunes, sur les dangers du Kush.

« La prévention est très importante. Cette drogue tue, et les plus touchés sont nos jeunes, pas seulement les Sierra-Léonais. Il est donc temps que nous prenions notre bâton de pèlerin pour sensibiliser les jeunes sur les effets nocifs de cette drogue », a alerté Ibrahima Sory Camara.

Parallèlement, un courrier sera adressé à la mairie, à la police et à la gendarmerie afin d’attirer leur attention sur la gravité du phénomène et de solliciter des actions de leur part.

Outre la question du Kush, l’entretien a permis d’aborder d’autres préoccupations du quartier. La nouvelle passerelle, récemment installée, est aujourd’hui devenue un lieu de commerce informel. Pour y mettre fin, le collectif a décidé d’interdire toute activité commerciale sur cet espace. Mais avant l’application stricte de cette mesure, une campagne de sensibilisation expliquera son utilité, rappelant qu’il s’agit de la première passerelle aménagée depuis l’époque du premier régime.

Autre point à l’ordre du jour : la prolifération des boutiques tenues par des ressortissants maliens. Des équipes passeront prochainement dans les différents secteurs pour un recensement complet.

La rencontre a aussi été l’occasion de saluer la rénovation et l’extension de l’école primaire franco-arabe, un geste qualifié d’espoir pour les élèves et enseignants qui manquaient jusque-là de repères. En prélude à la rentrée scolaire, les responsables de secteur se sont engagés à nettoyer l’école primaire Sanoyah-Rails et celle de Sanoyah franco-arabe.

Tous les participants ont convenu de bâtir une stratégie commune alliant prévention, sensibilisation et actions sociales pour contrer la menace croissante de la drogue Kush, devenue un véritable fléau pour la jeunesse guinéenne.

Balla Yombouno