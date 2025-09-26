Hôtellerie: le ministre et les acteurs se penchent sur les préoccupations du secteur

Le ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, entouré de membres de son cabinet et de cadres de l’Office national du Tourisme (ONT), a eu une mâtiné d’échange ce vendredi, 26 septembre 2025 avec les tenanciers d’établissements d’hebergement et de restauration. Cette rencontre tenue dans un hôtel de la place, a permis au ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo et à ses interlocuteurs d’évoquer ensemble les préoccupations du secteur de l’hôtellerie dans une atmosphère détendue et empreinte d’écoute et de bonne collaboration.

Le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo a instauré un cadre d’échange périodique avec les acteurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration en vue pour redynamiser le secteur de l’hôtellerie, étroitement lié avec celui du tourisme. « C’est un secteur stratégique pour notre économie en termes de création de richesse et en termes d’emplois. C’est une rencontre mensuelle qui se veut un cadre pour faire le tour d’horizon de l’ensemble de leurs préoccupations en tant qu’acteurs. Et nous, au niveau Etat, voir quelles sont les dispositions, les mesures qu’on peut prendre pour améliorer les conditions d’activité de ce secteur stratégique», a déclaré le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo au micro de Guinee114.com et de Ouest Fm.

Quant aux doléances et préoccupations soulevées, le ministre entend prendre son bâton de pèlerin pour en discuter avec ses collègues ministres concernés afin d’y apporter des réponses idoines. Dans un langage de vérité, Mahamadou Abdoulaye Diallo attend en retour une franche collaboration de la part des acteurs hôteliers notamment en termes de mise à disposition de statistiques vraies et de payement des taxes dues à l’Etat notamment la taxe de séjour.

Le ministre et son cabinet ont saisi l’occasion pour partager avec ces dirigeants d’établissements hôteliers et de restauration les avancées et autres reformes que l’Etat déploie non seulement pour réguler le secteur mais aussi le rendre plus dynamique pour une meilleure participation à la création de richesse nationale et la promotion de la destination Guinée.

Au nom de ses confrères dirigeants d’hôtels, Victoriano Cuervo, Directeur Général d’un établissement hôtelier de la place, n’a pas manqué de saluer la démarche du ministre.

«Ce sont des échanges très positifs parce qu’on a l’occasion de travailler avec lui et avec ses équipes. On est dans la bonne voie, on a très bon espoir parce que ce sont des échanges très professionnels», se réjouit-il.

Les jours et mois à venir, la Guinée abritera de grandes rencontres. Signe non seulement que le pays reste fréquentable et compte dans le concert des nations mais aussi de la vitalité de notre économie qui a récemment obtenue la note B+. Une raison de plus pour que les acteurs du secteur hôteliers et de la restauration saisissent la main tendue de l’Etat afin de lever certaines difficultés qui les assaillent pour une amélioration de leur capacité d’accueil et de la qualité de leurs services.