2ème édition de la Journée de la Solidarité : AGL et ses collaborateurs se mobilisent pour la santé des communautés

Le 25 septembre 2025, AGL (Africa Global Logistics), acteur majeur du transport et du logistique présent dans 50 pays dont 47 en Afrique, et fort de plus de 23 000 collaborateurs, a célébré la 2ᵉ édition de sa « Journée de la Solidarité ». Placée cette année sous le signe de la santé, cette mobilisation internationale de l’entreprise a permis de réaffirmer l’engagement du groupe auprès des communautés locales.

Ainsi, ce même jour, les équipes d’AGL à travers l’Afrique et le reste du monde ont mené des initiatives solidaires répondant aux besoins spécifiques de leurs territoires :

Réhabilitation de centres de santé et d’écoles,

Dons d’équipements médicaux,

Campagnes de sensibilisation et dépistages gratuits,

Accompagnement de personnes vulnérables ou en situation de handicap etc.

Bilan : plus de 167 000 euros de dons, plusieurs dizaines de structures soutenues et des milliers de bénéficiaires directs.

« La Journée de la Solidarité illustre notre volonté d’aller au-delà de notre rôle d’opérateur logistique pour agir concrètement en faveur du bien-être de nos communautés. En mobilisant nos collaborateurs dans chaque pays, nous associons la force d’une entreprise internationale à la proximité d’un ancrage local, afin de générer un impact tangible et durable. », déclare Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat d’AGL.

La Solidarité au cœur de l’ADN d’AGL Guinée

Pour l’occasion, les collaborateurs d’AGL en Guinée ont uni leurs forces autour de deux actions phares en faveur de la santé et du bien-être : une collecte de sang en collaboration avec le centre national de transfusion sanguine et une séance de sport collective « A travers cette journée, nous réaffirmons notre engagement à contribuer activement au bien-être des populations guinéenne. La solidarité est une valeur essentielle pour AGL, et nous sommes fiers de voir nos collaborateurs s’impliquer avec autant de cœur » souligne M DIALLO Ibrahima, Directeur Général d’AGL Guinée.

Une journée devenue un rendez-vous annuel

Créée par AGL, la Journée de la Solidarité s’impose comme un temps fort du calendrier de l’entreprise. Chaque année, un thème global guide les initiatives locales, renforçant l’impact collectif et l’engagement sociétal du groupe. Cette journée constitue aussi un moment de partage et de convivialité, célébrant l’engagement des collaborateurs et partenaires au service des communautés locales. En mobilisant ainsi ses collaborateurs sur le terrain, AGL incarne l’une de ses valeurs fondamentales : la solidarité, avec un impact direct et mesurable.

