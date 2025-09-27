CDM-Chine : des travailleurs en grève, la menace d’un blocage total plane

Le collège syndical de la société minière CDM-Chine est passé à l’action. Après plusieurs mises en garde ignorées par la direction, les travailleurs ont déclenché une grève ce vendredi 26 septembre 2025. En ligne de mire : le non-respect de la convention collective des mines et carrières en République de Guinée.

Les revendications sont claires : le paiement intégral des salaires des employés en arrêt maladie et l’application stricte de la convention en vigueur dans le secteur minier.

Selon les syndicalistes, le mouvement de grève se poursuivra jusqu’au 10 octobre 2025. À défaut de solutions concrètes d’ici cette date, ils menacent d’aller plus loin en déclenchant une grève générale illimitée avec blocage total des activités de l’entreprise.

Un bras de fer est donc engagé entre les travailleurs et la direction de CDM-Chine, avec en toile de fond une exigence de justice sociale et de respect des droits acquis.

Ci-dessous, l’avis de grève du collège syndical :

Mamadou Bah, depuis Boké