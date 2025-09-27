Paulo Duarte justifie l’absence de Mohamed Mady et Mohamed Aly Camara

En conférence de presse tenue ce vendredi dans un hôtel de Conakry, le sélectionneur national Paulo Duarte a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter le Mozambique et le Botswana, dans le cadre des 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mais une double absence n’est pas passée inaperçue : celle de Mohamed Mady Camara, milieu de terrain du PAOK Salonique, et de Mohamed Aly Camara, défenseur central. Interrogé, le technicien portugais a apporté des précisions.

À propos du cas Mady Camara, il explique : « Non, ce n’est pas une sanction. Mady m’a dit qu’il était blessé la veille d’un match, mais il est entré à la 80e minute et est sorti à la 93e. Or, pour le match suivant, je l’ai retrouvé sur le banc. Il devait venir faire constater sa blessure, mais il a opposé une résistance. Je ne dis pas que c’est une fausse blessure, mais aujourd’hui, je ne peux pas appeler un joueur qui n’est pas à 100 %. Je préfère un joueur à 100 % ».

Concernant Mohamed Aly Camara, l’entraîneur s’est montré tout aussi clair.

« Mohamed Aly m’a appelé pour me dire qu’il avait un grave problème avec sa femme à Paris. Sa femme est enceinte de 2 mois et il devait rester à ses côtés. Mais à ma grande surprise, il a joué après avec son club. Je ne peux pas compter sur ce genre de joueurs. La famille, la santé, on comprend, c’est humain, mais il faut mettre la discipline dans l’équipe. Ce ne sont pas des sanctions, mais c’est ma décision», a-t-il précisé.

À noter que, après une cascade de défections dans sa première liste (16 joueurs seulement disponibles), deux nouvelles arrivées portent désormais le groupe à 18 éléments.

Lonceny Camara