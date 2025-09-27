Guinée : le CNT adopte un code électoral qui prévoit 147 députés et 87 sénateurs

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2025, les Conseillers nationaux du Conseil national de la transition (CNT) ont adopté le nouveau Code électoral de la République de Guinée. Composé d’au moins 345 articles, ce texte a été approuvé par 68 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

En ouvrant les travaux, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a souligné la portée exceptionnelle de cette adoption.

« La plénière de ce jour n’est pas une séance ordinaire, elle est historique, car elle consacre l’examen d’un texte important de notre architecture normative, le Code électoral. Il constitue l’instrument juridique par excellence qui permettra le retour à l’ordre constitutionnel et de prendre tout son sens et toute sa légitimité », a-t-il déclaré, avant de rappeler que le Code électoral regroupe toutes les dispositions relatives aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et communales, ouvrant la voie à des scrutins inclusifs et transparents.

« A travers l’examen et l’adoption de ce présent texte, vous inscrivez vos noms dans les annales de notre histoire, comme des bâtisseurs d’institutions et des artisans d’un modèle démocratique renforcé et rénové », a-t-il ajouté.

La vice-présidente de la commission Constitution, Lois organiques, Administration publique et Organisation judiciaire, Mme Philippe Camara, a présenté le rapport d’examen du projet de loi et insisté sur ses innovations.

« Ce texte est fondamental. Son importance tient à deux éléments essentiels : ses innovations, notamment l’introduction de la biométrie, la sécurisation de la carte d’électeur, l’encadrement des campagnes et la neutralité des acteurs », a-t-elle souligné.

Selon elle, ce Code met fin aux approximations du passé et garantit la transparence, l’équité et la sincérité du vote, constituant ainsi un pas décisif vers le retour à l’ordre constitutionnel.

Le nouveau Code électoral prévoit également une Assemblée nationale de 147 députés, dont 49 élus sur une liste nationale, et un Sénat de 87 membres élus au niveau communal, préfectoral et régional, renforçant la représentativité et la légitimité des institutions.

A noter que cette séance est intervenue à l’hémicycle du palais du peuple quelques heures seulement après la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel par la Cour suprême qui a confirmé les résultats provisoires publiés par le MATD et la promulgation de la Constitution par le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya.

N’Famoussa Siby