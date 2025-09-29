Retour à l’ordre constitutionnel : le calendrier s’emballe tout d’un coup

Le général Mamadi Doumbouya semble vouloir suivre l’exemple de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Si le bout du tunnel est longtemps resté incertain pour la Transition en Guinée, cette fois, le ciel paraît réellement dégagé. Comme si le récent référendum avait servi de détonateur, le calendrier s’est subitement accéléré.

En une seule semaine, on a ainsi eu droit à la publication des résultats provisoires du scrutin référendaire, à leur validation par la Cour suprême, à la promulgation de la nouvelle Constitution, à l’adoption du nouveau Code électoral et à sa promulgation tout aussi rapide, ainsi qu’à la fixation de la date de la prochaine présidentielle. Une telle diligence relève presque d’un record.

L’élection du prochain président de la République aura donc lieu le dimanche 28 décembre 2025. Bien sûr, certains pourraient estimer que tout cela s’inscrit dans un agenda élaboré de longue date. Il est vrai que, dans son discours de Nouvel An, le 31 décembre dernier, le général Doumbouya avait déjà annoncé que 2025 serait une « année électorale cruciale ». Il convient également de rappeler que le Premier ministre, Amadou Oury Bah, avait déclaré en juillet dernier que la présidentielle se tiendrait bien en décembre. Une source nous avait même confié récemment, avec une surprenante précision, que le scrutin aurait lieu « le dernier dimanche de l’année ». Eh bien, elle avait vu juste.

Pour autant, malgré ces indices, rien ne laissait présager la séquence intense enregistrée au cours de la semaine écoulée. Il est difficile de ne pas établir un lien avec le référendum du 21 septembre 2025. Deux éléments liés à cette consultation semblent avoir décidé les autorités à passer à la vitesse supérieure. D’abord, l’incapacité de l’opposition à incarner une véritable menace face au référendum. Certes, le pouvoir avait conscience d’avoir affaibli Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Alpha Condé, mais il pouvait nourrir quelques appréhensions quant à une éventuelle capacité de nuisance de leur part. Or, le 21 septembre, les populations ont royalement ignoré leur appel au boycott, rendant évident qu’ils n’étaient plus en mesure de contrarier le plan des militaires. À cela s’ajoute le fait que les électeurs se sont non seulement mobilisés, mais qu’en plus ils ont massivement adoubé la nouvelle Constitution. De quoi convaincre les autorités qu’il fallait agir sans attendre — surtout si l’on prend en compte la très probable candidature du général Mamadi Doumbouya.

Par ailleurs, le matériel électoral (urnes, isoloirs, cartes d’électeurs, etc.) ayant servi au dernier référendum pourra de nouveau être utilisé en décembre, ce qui témoigne d’une certaine efficacité. Il ne restera plus qu’à imprimer les bulletins de vote.

Enfin, le retour à l’ordre constitutionnel est fortement souhaité par la communauté internationale. Si ses moyens de pression sont restés limités vis-à-vis du CNRD et du gouvernement, on imagine néanmoins qu’elle accueille avec soulagement l’annonce de la tenue d’une élection. Bien sûr, compte tenu de la situation dans la sous-région et au-delà, ce ne sont pas tant les conditions d’organisation du scrutin qui préoccupent : la présidentielle, en elle-même, reste un symbole auquel chacun se raccroche. Un minimum de sérénité étant requis pour une exploitation optimale des immenses gisements de fer et de bauxite dont regorge le sous-sol guinéen.

Il ne reste désormais plus qu’à connaître les candidats qui s’affronteront le 28 décembre. A ce propos, il n’est pas exclu que le discours à la Nation que le général Mamadi Doumbouya doit prononcer le 1er octobre prochain, veille de la fête nationale, soit l’occasion de lever un premier suspense.

Boubacar Sanso Barry