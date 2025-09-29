Amara Camara : « Refusez de juger sur des visages, mais interrogez les programmes »

Devant une diaspora guinéenne mobilisée, le ministre secrétaire général du gouvernement, Général Amara Camara, a livré un message. Porte-parole du Président de la Transition, il a tenu à rassurer ses compatriotes de l’étranger sur l’avenir du pays, tout en appelant à l’unité et à la confiance dans le projet de refondation nationale.

S’exprimant sur la situation économique, Amara Camara a rappelé que « la Banque mondiale et le FMI ne vendent pas leurs chiffres à la guillotine », mais que les perspectives sont encourageantes pour la Guinée.

« Grâce à la vigueur de notre chef, nous sommes aujourd’hui la deuxième économie francophone dans notre espace régional et nous visons une croissance à deux chiffres d’ici 2027 », a-t-il affirmé, soulignant la stabilité du franc guinéen face au dollar et l’amélioration de l’attractivité du pays pour les investisseurs.

Il a également mis en avant les efforts du gouvernement pour « dérisquer » l’économie nationale grâce à des partenariats avec des agences de notation internationales, afin d’attirer davantage de capitaux.

Revenant sur le projet minier de Simandou, Amara Camara a rappelé les réformes courageuses engagées par le chef de l’État.

« La Guinée, qui n’avait aucun pourcentage dans l’exploitation, détient désormais 15 % dans la mine, dans les rails, dans le port et dans l’acier. C’est un tournant historique », a-t-il expliqué.

Il a annoncé que ce projet pourrait générer l’équivalent des deux tiers du budget national et qu’un fonds souverain sera mis en place pour sécuriser l’avenir des générations futures.

Au-delà de l’économie, le Général Camara a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le rassemblement national.

« Un pays ne peut pas se développer sans la paix. La paix, c’est nous-mêmes qui nous la donnons », a-t-il martelé.

Face à ses compatriotes, Amara Camara a exhorté la diaspora à jouer pleinement son rôle dans la construction nationale.

« Vous avez votre place en Guinée, votre voix compte. Refusez de juger sur des visages, mais interrogez les programmes. Croyons à notre pays, croyons à nos dirigeants », a-t-il affirmé.

Selon Amara Camara, «Le président Mamadi Doumbouya est le président qui a fait plus de 1 000 kilomètres de route en 3 ans. Le président Mamadi Doumbouya est le président qui a fait plus de 2000 Kilomètres de pistes rurales… quand la politique devient le premier métier dans un pays on monte les uns contre les autres », lance-t-il à la communauté guinéenne.

Poursuivant, il déclare : « On ne va pas tirer sur nos aînés. Non. On ne va pas critiquer quelqu’un ici aujourd’hui. On partira des faits. Une chose est sûre, le rassemblement des Guinéens, c’est la seule volonté de notre chef ».

Par ailleurs, il a salué la participation massive des Guinéens de l’étranger au récent référendum constitutionnel, soulignant que « jamais dans l’histoire électorale de la Guinée, un scrutin n’avait enregistré un tel taux de participation dans la paix et la maturité », a-t-il conclu.

Siby