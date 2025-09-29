Conseil des ministres : cap sur la mise en place des institutions 

Lors du dernier Conseil des ministres au palais Mohammed V, le Président de la République a exigé un calendrier précis pour l’installation des institutions constitutionnelles, tout en appelant son gouvernement à plus de résultats concrets au service exclusif du peuple de Guinée.

Le Président Doumbouya a demandé au Premier ministre, au ministre de la Justice, à celui de l’Administration du territoire, au ministre de la Défense nationale ainsi qu’au ministre secrétaire général de la Présidence de lui présenter un calendrier de mise en place progressive des institutions prévues par la Constitution, en parfaite cohérence avec le calendrier électoral.

« Il a par ailleurs demandé au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l’administration du territoire, au ministre de la défense nationale et au ministre secrétaire général de la Présidence de la République de lui soumettre un calendrier de mise en place progressive des institutions prévues par la constitution en cohérence avec le calendrier électoral », a indiqué Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement.

Dans le même élan, il a instruit le ministre du Budget de soumettre au Conseil national de la Transition (CNT) la première loi de finances rectificative 2025 pour adoption.

Il a également rappelé aux membres du gouvernement les valeurs cardinales devant guider la conduite des affaires publiques : collégialité, solidarité, probité et abnégation. Il a insisté sur la nécessité d’obtenir des résultats tangibles et une efficacité accrue, au service exclusif du peuple de Guinée, qu’il a désigné comme le seul véritable destinataire de l’action publique.

