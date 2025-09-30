Kankan : un nouveau corps sans vie découvert à Dossori

À peine quelques jours après la découverte macabre d’un homme égorgé à Bordo Rails, Kankan replonge dans l’horreur. Un nouveau corps sans vie a été retrouvé tôt ce mardi 30 septembre, cette fois au quartier Dossori, en périphérie de la ville.

La victime, un jeune d’une trentaine d’années non encore identifiée, gisait dans une mare de sang. À ses côtés, un téléphone portable et une somme de quinze mille francs guinéens ont été retrouvés, mais sa moto a disparu, tout comme lors des précédents cas similaires. Sur les lieux, un pistolet de fabrication artisanale a également été découvert.

Selon Moussa Traoré, chef du secteur 2, c’est l’imam du quartier qui a donné l’alerte au petit matin.

« Vers 5 heures, en partant à la mosquée, il m’a appelé pour m’informer de la présence du corps. Je me suis aussitôt rendu sur place avant d’alerter la brigade de recherches et l’équipe médicale. La victime avait un téléphone et de l’argent en main, ce qui laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un conducteur de taxi-moto. Aucun proche n’est venu se présenter et le corps a été remis aux autorités », a-t-il expliqué.

Le responsable local confirme également que des habitants auraient entendu une détonation la veille dans cette zone périphérique.

« C’est un quartier reculé, les gens ont peur de sortir. On peut penser à un assassinat, mais il appartient aux enquêtes de le confirmer », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle découverte relance la psychose dans la commune urbaine de Kankan, déjà marquée par une série de meurtres mystérieux ces dernières semaines.

Michel Yaradouno, depuis Kankan