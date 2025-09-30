Présidentielle 2025 : la Synergie GMD25 pousse le général Doumbouya à se porter candidat

À moins de trois mois de la présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le débat politique prend une nouvelle tournure. La plateforme citoyenne Synergie GMD25, dirigée par l’ancien ministre Alhousseine Makanera Kaké, a officiellement exhorté le chef de l’État de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, à se porter candidat.

C’est au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 septembre que le mouvement a dévoilé une lettre ouverte adressée au Président de la transition. Dans ce document, la Synergie GMD25 salue « la lutte contre la corruption, la réforme des institutions et la restauration de la dignité de l’État » menées depuis le 5 septembre 2021, avant d’affirmer que la Guinée ne devrait pas tourner la page sans lui.

« La quasi-totalité de la population vous réclame. Dans les foyers, sur les marchés, dans les quartiers et dans les villages, la voix du peuple s’élève avec clarté : Général Mamadi Doumbouya, ne nous abandonnez pas maintenant ! », peut-on lire dans la lettre.

Pour donner plus de poids à son appel, la plateforme citoyenne a annoncé le lancement d’une pétition nationale. Objectif : récolter cinq millions de signatures en deux semaines afin de pousser le Général Doumbouya à accepter de se lancer dans la course à la magistrature suprême.

Selon les initiateurs, cette démarche se veut « un appel populaire authentique » qui transcende les clivages politiques et partisans. « Ce mouvement n’est ni une flatterie ni une pression. Il est porté par des citoyens libres, conscients et engagés », précise la lettre.

Alors que la présidentielle s’annonce comme un tournant décisif pour l’avenir du pays, la Synergie GMD25 estime que la candidature du Général Doumbouya incarnerait « l’unité nationale, la continuité et la stabilité ».

« Général Mamadi DOUMBOUYA, le peuple vous appelle. La Guinée vous appelle. En vous présentant à l’élection présidentielle de 2025, vous ne poursuivez pas seulement une œuvre commencée, vous répondrez à un appel historique. Celui d’un pays en quête de rassemblement, de stabilité et de leadership fernie mais juste », indique la Synergie.

Pour l’heure, le principal intéressé n’a pas réagi à cet appel. Mais cette sortie pourrait bien nourrir les spéculations autour de ses intentions pour l’échéance électorale de décembre.

Aminata Camara