CAN U17 : que révèle le test IRM des cadets guinéens ?

À quelques jours du coup d’envoi du tournoi qualificatif de l’UFOA Zone A pour la CAN U17, prévu du 5 au 18 octobre 2025 au Mali, les jeunes talents de la sélection guinéenne ont franchi une étape décisive : le test d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). Une procédure incontournable imposée par la CAF, qui conditionne leur participation à la compétition. Selon un communiqué de la FGF, le test s’est révélé, cette fois-ci, concluant après le fiasco au Sénégal, l’année dernière.

Ci-dessous, le communiqué de la FGF :

La Fédération Guinéenne de Football (FGF) informe que, dans le cadre du tournoi de l’Union des Fédération Ouest-Africaine (UFOA) Zone A, qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, prévu du 5 au 18 octobre 2025 au Mali, les joueurs de notre sélection nationale ont été soumis au test d’Imagerie à Résonance Magnétique (IRM), conformément aux exigences de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Au terme des tests effectués sous la supervision des officiels médicaux de la CAF, tous les joueurs U17 de notre Equipe Nationale ont été déclarés éligibles.

Le Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football, après avoir été notifiée officiellement de la qualification de notre Sélection Nationale à la compétition par l’UFOA A, félicite nos cadets pour leur discipline tout au long du processus et réaffirme son engagement pour le respect des règles et des principes de l’éthique sportive. Elle adresse également sa gratitude et ses félicitations à l’Association Guinéenne de la Médecine du Sport (AGUIMES), à travers le Collège Médical qui a encadré le processus médical.

Fédération Guinéenne de Football