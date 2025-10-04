Le concours d’accès aux établissements professionnels annoncé pour le 6 octobre

En conférence de presse ce vendredi 3 octobre 2025, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, accompagné de plusieurs cadres dudit département, a annoncé que le concours d’accès aux établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle se déroulera du lundi 6 au dimanche 12 octobre sur toute l’étendue du territoire national.

« Les candidats enregistrés cette année seront répartis dans 36 centres d’examen, répartis sur l’ensemble du pays. À Conakry, qui concentre le plus grand nombre de centres, nous en avons trois. Dans les régions également, chaque préfecture dispose d’un centre. Il faut préciser qu’un tiers des candidats inscrits sont des filles, soit 33 % au total », a déclaré Julien Yombouno, secrétaire général du METFP.

Abordant les aspects techniques liés à l’organisation, le chef du service des examens, Sékou 2 Camara, a précisé : « Il n’y a pas de grands changements par rapport à l’an dernier. Le concours se déroulera toujours sur tablettes numériques. Je peux vous assurer que la Direction du numérique a finalisé toutes les configurations nécessaires. Cette année, nous avons décidé de décaler les écoles de santé. Ainsi, le concours technique aura lieu en premier, puis viendront les épreuves des écoles de santé, au niveau du BTS et du BT. La dernière journée, le samedi, sera exclusivement consacrée aux écoles de santé en BTS et en TC, et le dimanche, les techniciens de santé communautaire composeront pour clore la session ».

Dans la capitale, les trois centres retenus sont l’École nationale des arts et métiers (ENAM) dans la commune de Matam, ainsi que l’ENSAC et le CFP Camara Laye dans la commune de Dixinn. À l’intérieur du pays, chaque préfecture accueillera également un centre. « Le nombre d’agents de sécurité, de santé et de surveillants est déjà défini. Les coordinateurs ont quitté Conakry depuis hier pour rejoindre l’intérieur du pays et être prêts dès lundi », a-t-il ajouté.

Il a également rappelé de nouvelles exigences concernant les écoles privées de santé.

« Désormais, pour se présenter au BTS, les candidats doivent obligatoirement être titulaires du baccalauréat. Par le passé, on retrouvait même des élèves de 9e année dans certaines écoles privées de santé. C’est une pratique désormais proscrite et le ministère y veille avec fermeté », a-t-il affirmé.

Le ministère assure que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement du concours.

Aminata Camara