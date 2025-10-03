ledjely
Accueil » Fête du 2 octobre à Siguiri : Plus de 20 engins saisis et 16 personnes interpellées
Actualités

Fête du 2 octobre à Siguiri : Plus de 20 engins saisis et 16 personnes interpellées

Par LEDJELY.COM

La célébration du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Guinée a été marquée par de graves incidents à Siguiri. Le commissariat spécial de la sécurité routière a dressé, ce vendredi 3 octobre 2025, un bilan alarmant des débordements enregistrés lors de la journée du 2 octobre.

Selon le lieutenant Sekouba Keita, chef de section constat au commissariat spécial, plusieurs jeunes ont transformé la fête en scène de cascades dangereuses sur les routes.

« Sur instruction du commissaire spécial, nous avons immédiatement déployé une équipe après avoir été informés par le procureur et le président de la délégation spéciale. Sur la route de Sokoura, des jeunes avaient complètement barricadé la circulation pour exécuter des cascades à moto. Nous avons interpellé deux d’entre eux, mais au moment d’embarquer l’un dans notre pick-up, ses amis se sont révoltés en lançant des pierres. Un de nos agents a même échappé de justesse grâce à l’intervention d’un renfort », a-t-il expliqué.

Le bilan de cette journée est lourd : 21 motos, 3 véhicules et 16 personnes interpellées, ainsi que 3 cas d’accidents, dont deux mortels.

Du côté de l’hôpital préfectoral de Siguiri, le service des urgences médico-chirurgicales a enregistré 13 blessés, dont 8 hommes et 5 femmes, ainsi que deux décès confirmés.

Ces chiffres témoignent d’une fête endeuillée à Siguiri, où l’insouciance de certains a coûté la vie et troublé la commémoration de l’indépendance nationale.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

