Siguiri : Deux morts dans un accident de moto lors des festivités du 2 octobre

La fête de l’indépendance a été endeuillée à Siguiri. Alors que la Guinée célébrait, ce jeudi 2 octobre 2025, le 67e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale, un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux jeunes motards sur l’axe Doko–Tatakoudou, en pleine route de Bamako.

Selon les témoignages recueillis sur place, l’un des conducteurs, au guidon d’une moto Apache, quittait Doko pour Tatakoudou, tandis que l’autre, sur une moto TVS, arrivait en sens inverse. La collision, survenue à vive allure, a été d’une violence telle que les deux hommes sont décédés sur le coup.

D’après plusieurs témoins, l’excès de vitesse serait à l’origine du drame. Un phénomène récurrent lors des grandes célébrations, où la circulation devient difficilement maîtrisable.

Ce tragique accident vient s’ajouter à une série d’incidents signalés dans la préfecture au cours de la journée, rappelant la fragilité de la vie et la nécessité d’une plus grande prudence sur les routes.

En ce jour de mémoire nationale, l’allégresse de la fête a brutalement laissé place aux larmes, avec des familles plongées dans le deuil. Une triste piqûre de rappel : célébrer l’indépendance ne devrait jamais rimer avec imprudence ni se solder par des tragédies.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri