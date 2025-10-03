Sangarédi : un mécanicien tue son ami après une dispute à Samayabhe

Un nouveau drame secoue la ville minière de Sangarédi. Dans la soirée du jeudi 2 octobre 2025, vers 18 heures, une violente dispute entre deux jeunes hommes a éclaté à Samayabhe, un district situé à 65 kilomètres de Boké. La confrontation a tourné au tragique : un mort, poignardé à l’arme blanche. Le suspect est en fuite, une enquête est ouverte.

Selon plusieurs témoins, Aliou, alias Roméo, mécanicien de profession, se serait emporté contre son ami Yelina, surnommé Karim, chauffeur de métier. L’altercation verbale aurait dégénéré lorsque Roméo s’est saisi d’un couteau et a porté un coup fatal à son compagnon.

La victime, grièvement blessée, a été immédiatement évacuée vers l’hôpital. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures quelques instants plus tard. La nouvelle a plongé la communauté dans une profonde consternation, les deux jeunes étant bien connus dans la localité.

Alertés, les services de sécurité se sont rapidement déployés sur les lieux, mais l’agresseur présumé avait déjà pris la fuite. Sa capture est désormais une priorité pour les autorités locales.

Ce vendredi matin, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Boké, Amadou Oury Diallo, a confirmé l’ouverture d’une enquête.

« Le corps de la victime est à la morgue. Des instructions ont été données pour les formalités d’usage avant la restitution à la famille. Une enquête est en cours pour retrouver l’auteur présumé », a-t-il déclaré.

Cet homicide vient une nouvelle fois raviver les inquiétudes sur la recrudescence de l’insécurité à Sangarédi, localité stratégique pour l’économie guinéenne grâce à son intense activité minière. Plusieurs actes de violence similaires ont été enregistrés ces derniers mois, suscitant l’indignation et la peur parmi les habitants.

Le procureur se veut ferme : « Aucun crime ou délit commis dans notre ressort ne restera impuni ».

Mamadou BAH, depuis Boké