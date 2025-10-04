ledjely
Accueil » Siguiri : Vives tensions à la société minière Welly Mining
Siguiri : Vives tensions à la société minière Welly Mining

Une vive tension a éclaté ce samedi au sein de la société minière Welly Mining, implantée à Niagassola, à 135 kilomètres du centre-ville de Siguiri. Les travailleurs de cette entreprise d’exploitation aurifère ont exprimé plusieurs revendications.

Selon une source interne jointe par téléphone, les protestataires exigent notamment :

  • la libération des 17 travailleurs arrêtés et déférés à Siguiri pour destruction de biens lors de la manifestation du 23 septembre dernier,
  • l’annulation de la convocation visant les leaders de ce mouvement,
  • ainsi que la restitution des 21 motos saisies au cours de cette grogne.

Dans la matinée, des manifestations spontanées ont éclaté, provoquant d’importants dégâts matériels et entraînant une paralysie totale des activités de la société.

D’après la même source, un important dispositif sécuritaire a été déployé sur les lieux. Le calme est revenu, mais reste précaire.

