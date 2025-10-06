Rentrée scolaire à N’Zérékoré : près de 400 000 élèves attendus

Comme prévu par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, l’ouverture des classes pour l’année scolaire 2025-2026 a été effective ce lundi 6 octobre sur l’ensemble du territoire national. À N’Zérékoré, les élèves ont répondu massivement à ce rendez-vous. À cette occasion, les autorités régionales, préfectorales et éducatives se sont mobilisées au lycée-collège Général Lansana Conté pour l’ouverture officielle des classes.

Lors de son allocution, l’inspecteur régional de l’enseignement pré-universitaire, Gbato Donzo, a félicité les efforts accomplis par tous les acteurs du système éducatif dans la région.

« C’est une fierté pour nous. Depuis 2022, année qualifiée de catastrophique, le taux d’admission n’a cessé d’augmenter. Nous sommes donc fiers du travail accompli », a-t-il déclaré.

Aux élèves, il a adressé un message encourageant : « Chers élèves, vous venez de sortir des vacances et vous vous êtes reposés. C’est le moment de prendre vos études au sérieux. Comme le disait un philosophe, « la chance n’existe pas ». Nous vous souhaitons donc bonne chance ».

L’inspecteur a également présenté les statistiques de la rentrée : « Pour cette année, rien que dans les écoles publiques, 331 593 élèves sont attendus, dont 145 176 filles. Au primaire, nous comptons 262 412 élèves, dont 121 118 filles. Au secondaire, 69 181 élèves sont inscrits, dont 24 058 filles ».

Le gouverneur de la région, le colonel Aly Badara Camara, qui a présidé la cérémonie, a rappelé aux enseignants et aux cadres éducatifs leurs responsabilités.

« Monsieur le proviseur, il s’agit de stimuler l’émulation entre les cadres, les élèves et les parents. Vous devez vous investir pleinement dans votre rôle de père de famille et d’éducateur. Continuez à relever les défis sans jamais renoncer. Chers enseignants, ne passez pas à côté de cette mission. Pour réussir la refondation, nous avons besoin de l’élite. Continuez à vous former et ne vous laissez pas distraire », a-t-il indiqué.

Selon l’inspecteur, la rentrée scolaire 2025-2026 est placée sous le signe de « la rigueur dans le travail ».

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré