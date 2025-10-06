ledjely
Éliminatoires Coupe du monde 2026 : Paulo Duarte confronté à une vague de blessures

La Guinée affrontera le Mozambique et le Botswana les 9 et 14 octobre 2025, à l’occasion des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde USA-Mexique-Canada. Après la publication de la liste des 25 joueurs sélectionnés, Paulo Duarte devra se passer de Mouctar Diakhaby, Abdoulaye Touré et du capitaine Issiaga Sylla. Diakhaby s’est blessé lors d’un match de Liga face à Girona, Touré n’a pas pu tenir sa place contre Rennes en championnat de France, et Sylla a contracté une blessure à l’entraînement.

Pour pallier ces absences, le sélectionneur guinéen a fait appel à trois nouveaux joueurs : Ousmane Camara, Mohamed Aly Camara et Samkhoum Camara. Parmi les sélectionnés, 17 ont déjà rejoint le quartier général à Maputo, dont Serhou Guirassy.

Malgré une déclaration récente de Duarte laissant entendre que Mohamed Aly Camara ne serait pas appelé, le joueur figure finalement dans la liste, suggérant un revirement ou une réévaluation de sa situation.

