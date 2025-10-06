Sanoyah : une rentrée des classes effective mais morose

La rentrée académique 2025-2026 a eu lieu ce lundi 6 octobre sur l’ensemble du territoire national, tant dans les établissements publics que privés. Toutefois, dans la commune urbaine de Sanoyah, l’ambiance était morose, comme l’a constaté notre reporter dans plusieurs établissements visités.

De l’école primaire de Sanoyah à l’école Franco-Arabe, en passant par l’école primaire Sanoyah-Rails Plateau et le collège Hadja Rabiatou Serah Diallo, la rentrée a été effective : les enseignants étaient présents, mais plusieurs salles de classe restaient vides, traduisant une faible affluence des élèves.

À l’école primaire de Sanoyah-Rails, les enseignants ont répondu à l’appel. Certains, comme la maîtresse de la 3ᵉ année, ont même commencé à dispenser les cours.

Selon M. Diallo Amadou Diouldé : « Aujourd’hui, c’est effectivement le premier jour. L’ouverture a eu lieu comme prévu dans les 24 classes programmées. Ce matin, autour du mât, nous avons enregistré 47 présences. C’est une école à double vacation, donc aujourd’hui, les enfants viennent pour être installés. Normalement, ils devaient venir à partir du 25 septembre pour connaître leurs salles, mais cela n’a pas été respecté. Ce matin, les deux groupes sont venus ensemble. On essaie donc de les accueillir et de démarrer effectivement les cours demain. C’est pour cela qu’on voit beaucoup d’enseignants mais peu d’élèves. Toutefois, peu à peu, les élèves arrivent et nous les intégrons. On leur remet le programme afin de commencer les cours dès demain ».

Ce premier jour a également été l’occasion pour plusieurs parents de venir retirer les dossiers de leurs enfants, souvent pour les inscrire dans d’autres établissements. Un regroupement important était ainsi visible à côté du bureau du directeur.

Toujours selon M. Diallo : « Vous savez, ce n’est pas facile. Ce sont des démarches qui auraient dû être faites dès l’ouverture administrative, le 25 septembre. Les parents auraient dû venir pour les transferts et les retraits, mais ils attendent tous le jour de la rentrée pour se présenter. Certains viennent aussi pour connaître la salle de leur enfant, car à la fin de l’année scolaire, lors de la proclamation des résultats, plusieurs parents ne se présentent pas. Aujourd’hui, ils viennent demander si leur enfant a été admis ou non ».

M. Diallo a profité de l’occasion pour lancer un appel aux parents d’élèves. « J’invite les parents à envoyer leurs enfants à l’école. L’ouverture est effective, les cours ont démarré dans toute la Guinée. Il faut que les enfants reprennent le chemin de l’école dans de bonnes conditions. Les parents doivent acheter les fournitures et encourager les enfants à étudier », a-t-il souligné.

Au collège Hadja Rabiatou Serah Diallo, malgré la présence de quelques enseignants et élèves, les salles de classe restent vides. Aucun cours n’est encore dispensé, et les élèves se promènent dans la cour.

En revanche, à l’école privée Groupe scolaire M’mamie Malé Kaba, la rentrée s’est déroulée dans des conditions normales. Les enseignants et les élèves étaient présents, et les cours ont effectivement repris.

Balla Yombouno