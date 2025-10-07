Civisme en Guinée : une table ronde des bailleurs pour soutenir le Programme national d’éducation à la citoyenneté

Une table ronde des bailleurs de fonds s’est tenue ce mardi 7 octobre à Conakry, dans le but de mobiliser des ressources en faveur du Programme national d’éducation à la citoyenneté (PRONEC 2024-2028). Cette rencontre, initiée par la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix sous l’égide du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, vise à concevoir, coordonner et mettre en œuvre des actions destinées à ancrer les valeurs civiques et républicaines dans toutes les couches de la société guinéenne.

Prenant la parole, Amirou Diawara, Directeur général de la promotion de la citoyenneté, a rappelé l’importance du programme.

« Au niveau de la direction générale, le développement d’un programme national d’éducation à la citoyenneté s’impose comme une réponse face à l’émergence de nouveaux défis qui fragilisent les repères de notre société. Le coût de la mise en œuvre du plan d’action est évalué à 27 millions de dollars pour la période 2024-2028 », a-t-il martelé.

De son côté, Abdourahmane Sagnane, représentant de l’UNFPA, s’exprimant au nom des partenaires techniques et financiers, a souligné la portée stratégique du projet.

« L’éducation civique est essentielle car elle forge des attitudes et des comportements citoyens indispensables au développement durable. Nous saluons l’élaboration d’un cadre de référence pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de citoyenneté, de paix et de civisme. La réussite de ce programme repose sur une synergie entre les acteurs publics, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé l’engagement des agences du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement guinéen dans la concrétisation du PRONEC.

« Nous sommes disposés à travailler main dans la main avec tous les partenaires pour faire de ce programme un modèle de transformation sociale. Nous saluons la qualité de la collaboration avec la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix, ainsi que le rôle clé de l’ONG Aide et Action, dont le soutien constant a été déterminant dans la réussite de ce processus », a-t-il ajouté.

En clôturant la rencontre, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le Général à la retraite Ibrahima Kalil Condé, a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires présents.

« Votre participation à cette table ronde témoigne de votre attachement à notre pays et de votre confiance en sa capacité à mener des réformes profondes au service du peuple. Chers partenaires, la République de Guinée vous tend la main : faisons de la citoyenneté une force partagée, un devoir commun et un levier du développement durable. Bâtissons ensemble une Guinée du civisme, de la paix et de la responsabilité », a-t-il soutenu.

Aminata Camara