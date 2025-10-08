ledjely
Guinée : L'Inspection générale du travail lance une vaste campagne d'inspections dans plusieurs secteurs
L’Inspection générale du travail a annoncé ce mercredi 8 octobre le lancement d’une opération d’inspection systématique dans plusieurs secteurs clés de l’économie guinéenne. L’annonce a été faite lors d’un point de presse tenu dans un réceptif hôtelier de Conakry, en présence d’employeurs et de représentants des employés des secteurs banque, assurance, microfinance, monnaie électronique, télécommunications et EPA.

À cette occasion, Dr Togna Doré, vérificateur général de l’État, a souligné l’importance de cette initiative.

« Cette initiative marque un tournant important dans la gouvernance du secteur financier guinéen. En s’engageant dans cette démarche d’inspection systématique, l’Inspection générale du travail rappelle que la conformité sociale et la protection des travailleurs sont les piliers indissociables de la stabilité économique et de la confiance en nos institutions. L’État guinéen, à travers son corps de contrôle, assume ainsi sa volonté d’instaurer une culture de transparence, d’équité et de responsabilité au sein des entreprises publiques comme privées. En tant qu’institution supérieure de contrôle, de l’ordre administratif, l’Inspection générale d’État, par ma voix, se réjouit de cette dynamique qui illustre parfaitement la complémentarité entre les différents organes de contrôle administratifs, financiers et sociaux», a-t-il indiqué.

Plus loin il rappelle : « Le fait de commencer ces inspections par les banques, les institutions de micro-finances et les établissements financiers n’est pas anodin. Ce secteur constitue le cœur du système économique national. Il concentre les enjeux d’emploi, de performance et d’éthique qui influencent directement la vie de milliers de Guinéens. Or, la solidité financière doit aller de pair avec la justice sociale ».

Pour sa part, l’inspecteur général du travail, Mohamed Wattara, a expliqué les objectifs de cette campagne.

« Vu qu’on a une couverture nationale, les inspecteurs se rendront dans les entreprises ciblées, pour mener les contrôles selon les points que nous avons énumérés, notamment 30 points, mais il y a le volet administratif et il y a aussi le volet technique. Tout ce qui est protection administrative, mais aussi de la santé technique, de la santé du travailleur, seront passés en revue. Les questions de contrat de travail, les questions des heures supplémentaires, les questions de fiches de paye… Tous ces détails-là sont déjà contenus dans le Code du travail. Et c’est l’application de cette législation-là, justement, que nous surveillons en République de Guinée… », a-t-il souligné.

Cette campagne d’envergure se déroulera sur 30 jours ouvrables, et toutes les inspections seront guidées par la checklist officielle de l’Inspection générale du travail.

