Guinée : une pénurie de carburant paralyse les activités socioéconomiques

Depuis ce mardi 7 octobre 2025, une importante pénurie de carburant frappe la Guinée, paralysant plusieurs secteurs d’activité. À l’origine de cette crise : les revendications salariales des chauffeurs de citernes transportant les produits pétroliers.

Tout a commencé ce mardi, lorsque ces chauffeurs ont entamé une grève générale, perturbant ainsi l’approvisionnement des stations-service et le circuit de distribution du carburant à travers le pays.

Les conséquences se font déjà durement sentir. De nombreux travailleurs peinent à se rendre sur leur lieu de service, faute de moyens de transport. Là où le trafic persiste, les tarifs ont doublé, voire triplé.

Rencontrée à Foulamadina ce mercredi 8 octobre, Hadja Oumou Sow, visiblement épuisée, confie sa mésaventure.

« Je suis à l’arrêt ici depuis 6 heures du matin pour aller travailler à Madina. D’habitude, je paie 10 000 francs guinéens pour l’aller et autant pour le retour. Mais aujourd’hui, les rares véhicules exigent 20 000 francs. Si je paie cette somme pour l’aller, comment rentrer le soir ? », s’interroge-t-elle.

Même son de cloche chez Oumar Sow, homme d’affaires, qui ne cache pas son inquiétude.

« J’ai cherché du carburant hier jusqu’à 21 heures sans succès. Ce matin, j’ai dû envoyer mes enfants à l’école sur des taxis-motos. Moi-même, je suis bloqué ici, incapable de rejoindre le port autonome pour le déchargement de mes marchandises », déplore-t-il.

La situation n’épargne pas l’intérieur du pays. Dans plusieurs localités des citoyens témoignent également d’une paralysie quasi totale des activités.

Selon une source proche de l’Union des transporteurs de Guinée, un compromis aurait été trouvé entre les différentes parties, ouvrant la voie à une reprise progressive des opérations dans les prochaines heures.

