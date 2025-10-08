ledjely
Mozambique – Guinée: Paulo Duarte veut y croire malgré les obstacles

LEDJELY.COM

À la veille du choc opposant le Syli national au Mozambique, ce jeudi à Maputo (16h GMT), dans le cadre de la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’entraîneur guinéen Paulo Duarte a tenu à rappeler que la prudence reste de mise.

Bien que la Guinée ne soit plus totalement maîtresse de son destin, le Syli veut encore y croire. Pour espérer décrocher un ticket qualificatif, les Guinéens doivent impérativement réaliser un sans-faute sur leurs deux derniers matchs et compter sur des contre-performances de leurs rivaux directs. L’opération commence donc face au Mozambique.

En conférence de presse d’avant-match, Paulo Duarte s’est montré lucide mais déterminé.

« C’est vrai qu’on joue contre le Mozambique et ensuite le Botswana, mais ce ne sont pas de petites équipes. Il n’y a pas de petites équipes. Le football africain a évolué. Ces nations ne participent peut-être pas régulièrement à la CAN, car elles tombent souvent dans des poules relevées, mais elles restent de très belles équipes », a-t-il affirmé.

Le technicien portugais insiste sur la difficulté du défi à venir.

« Demain, tout se jouera sur le plan tactique et physique. Nos deux adversaires sont coriaces et nous ont déjà battus. C’est la preuve qu’il n’y a plus d’équipe faible. Le Mozambique est actuellement deuxième et vise les barrages africains, voire intercontinentaux. Quant au Botswana, il est qualifié pour la CAN. Nous, nous devons nous battre et chercher le meilleur résultat possible », a-t-il déclaré.

Malgré la motivation affichée, Paulo Duarte devra composer avec plusieurs incertitudes dans son effectif. L’attaquant Serhou Guirassy, encore diminué par une douleur persistante, reste incertain pour la rencontre. Le gardien Moussa Camara, dit Pinpin, souffre quant à lui d’un problème au genou et a été déclaré forfait.

Une situation loin d’être idéale pour le Syli national, qui devra puiser dans ses ressources pour arracher un résultat positif à Maputo.

Lonceny Camara

