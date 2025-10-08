China Mall Conakry : entre engouement populaire et premières désillusions

À quelques jours de son inauguration officielle prévue le 16 octobre, le China Mall de Conakry suscite déjà un vif engouement. Devant le centre commercial flambant neuf, une foule compacte se presse chaque jour dans un vacarme de klaxons et de conversations animées. Certains attendent des heures pour tenter d’y entrer, d’autres se contentent d’observer, intrigués par ce nouveau lieu présenté comme le temple des “bons prix”.

Depuis plusieurs jours, l’affluence ne faiblit pas, alimentée par une vague de rumeurs sur les réseaux sociaux. On y parle de produits presque gratuits, d’iPhones à 150 000 francs guinéens, de congélateurs à prix dérisoire ou encore de valises à 150 000 francs.

C’est ce qui a poussé Mariame Diaby à venir vérifier par elle-même : « Bon, je veux voir ce que je vois sur les réseaux sociaux, si c’est vrai ou pas. Je vois plein de trucs qui disent que c’est moins cher, mais franchement, je ne crois pas. Je suis venue voir si c’est la réalité, parce qu’on parle d’iPhones à 150 000, de congélateurs à prix dérisoire. Je veux vérifier ».

Mais sur place, la réalité semble bien différente pour certains visiteurs. Mamadou Sow raconte sa déception : « Je suis venu pour acheter tout ce qu’il faut pour ma maison. Mais les prix, ce n’est pas ce que je pensais. C’est très cher ! Mes amis m’avaient dit que c’était bon marché, j’ai même dit à ma femme de sortir tout ce qu’il y a à la maison. Mais quand j’ai vu les prix des meubles à six millions, j’ai appelé pour dire de tout remettre. J’ai juste acheté des fleurs à 57 000 francs ».

Pour Mariame Condé, la frustration est ailleurs : malgré deux jours de tentative, elle n’a toujours pas réussi à entrer.

« J’ai entendu qu’il y a des matelas à 300 000 francs, des valises à 150 000 et des iPhones pas chers, alors je suis venue vérifier. Hier, je n’ai pas pu entrer, ils avaient fermé. Aujourd’hui encore, il y a trop de monde. Mais si c’est vraiment moins cher, j’aimerais que le président crée d’autres malls comme ça pour nous aider », a-t-elle souligné.

D’autres persistent malgré les longues heures d’attente. Maimouna Condé, venue dès l’aube, garde l’espoir d’y accéder.

« Hier, j’étais là depuis 6 h, je n’ai rien eu. Aujourd’hui aussi, je suis revenue et je vais patienter jusqu’à 17 h. Je vais rentrer, revenir encore. Je vais tenter toujours jusqu’au jour où j’aurai accès. Je dirais aux autorités de nous aider à avoir beaucoup de malls comme celui-ci. On n’a pas beaucoup d’argent, donc ça va nous aider à acheter », a-t-elle indiqué.

L’ouverture officielle n’est pas encore faite, mais China Mall attire déjà les foules, reflet d’un nouveau mode de consommation en pleine émergence à Conakry, entre curiosité, espoir et désillusion.

M’Mah Cissé