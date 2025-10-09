ledjely
Drame de N’Zérékoré : Bah Oury assure que « le dossier n’est pas oublié »

Par LEDJELY.COM

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, était ce jeudi 9 octobre à N’Zérékoré pour rencontrer les populations de la capitale forestière. L’occasion pour le chef du gouvernement de remercier les citoyens de la région pour leur mobilisation lors du référendum du 21 septembre dernier, qui a vu le Oui l’emporter. Au cours d’un point de presse avec les médias locaux, le Premier ministre est revenu sur la bousculade survenue lors du tournoi de football doté du trophée Général Mamadi Doumbouya en décembre 2024.

Selon lui, « les enquêtes sont terminées depuis très longtemps. Mais nous jugerons de l’opportunité de partager les travaux de la commission d’enquête et d’aller dans le sens de ce qui était convenu dès le début : apporter la contribution des autorités aux familles des victimes impactées. Ce dossier n’est pas oublié, mais certaines situations sont en train d’évoluer. Nous n’avons pas voulu mélanger les choses, afin que tout se passe dans la sérénité et le calme », a rassuré Amadou Oury Bah.

S’agissant de l’état des routes en région forestière, le Premier ministre a reconnu les difficultés.

« Je dois dire que lorsque l’on quitte Kissidougou pour Gueckédou, on se rend compte que la route a disparu. Nous avons pris des résolutions pour être beaucoup plus concentrés sur les projets déjà lancés et non encore achevés. Pour l’année 2026, nous ferons tout pour que ces travaux soient terminés avant d’en lancer de nouveaux », a-t-il assuré.

Cette visite intervient dans un contexte politique sensible, à quelques mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, alors que la question de la candidature du président général Mamadi Doumbouya reste ouverte.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com

