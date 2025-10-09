Présidentielle 2025 : 50 partis politiques et 16 indépendants en lice (DGE)

La bataille pour le fauteuil présidentiel s’annonce particulièrement disputée en Guinée. Pas moins de 50 partis politiques et 16 candidats indépendants ont déclaré leur intention de participer à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

L’annonce a été faite ce jeudi après-midi par la directrice générale des élections, Jenab Touré, lors d’un point de presse tenu dans la salle de conférence de la Direction générale des élections (DGE).

La directrice générale des élections Djénab Touré a rappelé que la mise en place des différentes commissions et la fixation des cautions électorales s’inscrivent dans la dynamique d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

« La caution de candidature est un élément constitutif du dossier de candidature à l’élection présidentielle et à toutes les élections. D’ailleurs, il y a une caution à tous les niveaux, pour tous types d’élections », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que cette caution est calculée sur la base du bulletin de vote et des frais liés à sa confection.

« Une commission spécialisée fait une proposition pour permettre à chaque candidat de payer une caution et de participer aux élections », a ajouté la directrice générale.

La DGE a également rappelé que les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages verront leur caution remboursée. Les autres, en revanche, verront leur contribution reversée au Trésor public pour couvrir une partie des frais d’impression des bulletins de vote.

Sur la supervision du processus électoral, Jenab Touré a précisé que plusieurs organes se partagent les rôles :

« La première commission n’est même pas présidée par nous. Elle est présidée aujourd’hui par l’ONASUR. L’autre commission va être présidée par la Cour suprême, qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle », a-t-elle indiqué, rappelant que conformément aux dispositions transitoires du Code électoral, la Cour suprême assure toujours ce rôle, tandis que la DGE agit comme organe technique.

Sur le plan politique, la DGE a confirmé que cinquante formations ont déclaré, sous serment, leur intention de présenter un candidat à la présidentielle.

« Au niveau des partis politiques, on est à 50 partis politiques qui ont déclaré sous l’honneur d’être candidats à l’élection présidentielle », a détaillé Djénab Touré avant d’énumérer la longue liste.

Parmi ces formations figurent notamment :

le Parti pour la Prospérité et le Renouveau de Guinée (PPGR),

le Rassemblement des Guinéens pour l’Alternance (RGA),

le Parti Guinée Moderne (PGM),

le Parti des Jeunes pour le Développement de la Guinée (PJDG),

le Bloc pour l’Alternance en Guinée (BAG),

l’Alliance des Républicains pour le Progrès (APR),

le Parti pour la Réconciliation et le Travail (PRT),

le Parti Serviteur du Peuple (PSP),

la Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté Fidèle,

l’Union des Forces Nouvelles de Guinée (UFNG),

le Bloc Libéral (BL),

le Rassemblement pour la Démocratie Nationale (RDN), ainsi que plusieurs autres formations, dont le Front Démocratique de Guinée (FDG), l’Union des Forces Démocratiques (UFD) et le Parti du Peuple de Guinée-Afrique (PPGA).

En parallèle, 16 personnalités indépendantes ont également fait acte de candidature en adressant leur déclaration sur l’honneur à la DGE.

« Nous avons reçu 16 déclarations sur l’honneur, qui ont aussi désigné des mandataires », a indiqué la directrice de la DGE.

Parmi ces candidats figurent notamment Soriba Bangoura, Dr Ben Youssouf Keïta, Robert Téa, Dr Sidibé, Mandjou Moro, Aboubacar Aïssata Diallo, Ibrahima Sory Touré, Thierno Souleymane Baldé, Mamadou Aliou Thiam, Abdoulaye Diallo, Amadou Thierno Diallo, Boun Oumar Sow, Etienne Soropogui, Alpha Condé II, Saïdou M’baye, Mamadou Djan Barry et Moussa Baldé.

Ces candidats, qu’ils soient issus de partis ou indépendants seront soumis aux commissions ad hoc chargées de superviser les étapes techniques et juridiques du processus électoral.

Aminata Camara