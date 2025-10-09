Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : le Syli renverse le Mozambique à Maputo

En déplacement à Maputo pour le compte de la 9ᵉ journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le Syli national de Guinée a signé une victoire convaincante face au Mozambique (2-1), effaçant le souvenir du match aller.

Dès les premières minutes, les Guinéens ont imposé leur rythme et leur intensité. À la 2ᵉ minute, le jeune international Abdoul Karim Traoré, titulaire à la place de Serhou Guirassy, a ouvert le score sur une passe millimétrée d’Ousmane Camara, mettant le Syli sur les rails.

Mais les Mozambicains, galvanisés par 40 000 supporters, ont rapidement réagi. Sur un coup franc bien tiré, ils ont égalisé à la 19ᵉ minute, laissant la Guinée quelque peu sonnée. Le score restait de 1-1 à la pause, avec une équipe locale semblant prendre l’ascendant.

À la reprise, Paulo Duarté a su redresser la barre. Deux changements judicieux : Dembo Sylla et Ousmane Camara remplacés par Jocelyn Janneh et un autre Ousmane Camara ont permis au Syli de reprendre le contrôle du jeu.

À l’heure de jeu, sur une percée d’Antoine Conté, Abdoul Karim Traoré a inscrit son deuxième but, offrant ainsi l’avantage définitif à la Guinée (2-1). Malgré une pression intense des Mozambicains dans les dernières minutes, la défense guinéenne, organisée et déterminée, a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, le Syli poursuit son sans-faute sur trois matchs disputés sous l’ère Duarté, inscrivant deux succès et un nul.

Autres résultats de la poule :

Algérie 3-0 Somalie

Botswana 0-1 Ouganda

Prochain rendez-vous pour la Guinée : un déplacement au Maroc le 14 octobre pour affronter le Botswana.

Lonceny Camara