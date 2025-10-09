Présidentielle 2025 : le Bloc Libéral de Faya Millimouno et l’UDRG de Bah Oury en lice (liste)

À l’approche de l’élection présidentielle prévue en 2025, la Direction Générale des Élections (DGE) a rendu publique la liste des partis politiques ayant soumis leur dossier de participation. Selon les informations obtenues, plus d’une cinquantaine de formations politiques ont déclaré, sur l’honneur, leur intention de présenter un candidat à ce scrutin très attendu.

Parmi les partis ayant déposé leurs dossiers figurent le Bloc Libéral (BL), le Rassemblement des Guinéens pour l'Alternance (RGA), le Parti des Jeunes pour le Développement de la Guinée (PJDG), le Bloc pour l'Alternance en Guinée (BAG), l'Alliance des Républicains pour le Progrès (APR), le Parti pour la Réconciliation et le Travail (PRT), ainsi que le Parti Serviteurs du Peuple (PSP).

Ci-dessous, liste des partis politiques ayant déjà soumis leur candidature auprès de la Direction Générale des Élections :

Rassemblement des Guinéens pour l’Alternance (RGA) ;

Parti Guinéen Moderne (PGM) ;

Parti des Jeunes pour le Développement de la Guinée (PJDG) ;

Bloc pour l’Alternance en Guinée (BAG) ;

Parti Alliance des Républicains pour le Progrès (APR) ;

Parti pour la Réconciliation et le Travail (PRT) ;

Parti Serviteurs du Peuple (PSP) ;

Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté (FIDL) ;

FIDEL ;

Union des Forces Nouvelles de Guinée (UFNG) ;

Bloc Libéral (BL) ;

Rassemblement pour la Démocratie Nationale (RDN) ;

Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) ;

Avenir d’une Guinée Nouvelle (AGN) ;

Parti des Guinéens pour la Démocratisation (PGD) ;

Rassemblement Guinéen pour l’Unité et le Développement (RGUD) ;

Front Démocratique de Guinée (FDG) ;

La Nouvelle Guinée (LANG) ;

Parti Guinéen de Démocratie et de Citoyenneté (PGDC) ;

Mouvement Synergie et Progrès (MSP) ;

Unité et Liberté pour le Développement (ULD) ;

ADC-BOC ;

Front National pour le Développement (FND) ;

Union pour la Défense des Intérêts Républicains (UDIR) ;

Union des Forces du Changement (UFC) ;

Parti de l’Action Citoyenne pour le Travail (PACT) ;

Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) ;

Alliance des Démocrates Indépendants (ADI) ;

Parti Guinéen du Peuple (PGP) ;

Union pour la Défense de la Démocratie en Guinée (UDDG) ;

Nouvelle Dynamique (ND) ;

Parti de l’Unité et de la Solidarité de Guinée (PUSG) ;

Alliance pour le Développement National (ADN) ;

Parti Guinéen pour la Solidarité et le Développement (PGSD) ;

Parti du Rassemblement National pour le Développement (PRND) ;

Union pour la Nouvelle Guinée (UNG) ;

Mouvement National pour le Développement (MND) ;

Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée (RDIG) ;

Les Progressistes (LP) ;

Union des Forces Démocratiques (UFD) ;

Congrès Africain pour la Démocratie et le Nouveau Cadre (CADNC) ;

Parti Citoyen pour la Défense des Intérêts Collectifs (PCDIC) ;

Rassemblement pour la République (RPR) ;

Union Patriotique des Indépendants de Guinée (UPIG) ;

Parti du Peuple de Guinée-Afrique (PPGA) ;

Alliance des Forces pour le Changement (AFC) ;

Parti de la Défense Nationale pour le Développement (PDND) ;

Avenir Démocratique-Prospérité de Guinée (ADPG) ;

Parti du Rassemblement pour une Guinée Prospère (RRGP).

