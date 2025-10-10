ledjely
Révolte contre Welly Mining à Siguiri : 60 interpellés, deux victimes et des dégâts massifs (parquet)

Ce vendredi 10 octobre 2025, le parquet du Tribunal de Première Instance de Siguiri a rompu le silence à travers un communiqué officiel signé par le Procureur de la République, Ibrahima I Camara. Le document apporte des précisions sur les violents affrontements survenus le samedi 4 octobre dernier contre les installations de la société Welly Mining, ayant causé des pertes humaines et matérielles importantes.

Selon le communiqué, 60 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité à la suite de ces manifestations, déclenchées par des protestataires réclamant la libération de 17 individus arrêtés et le retrait de convocations émises contre 20 autres. Ces derniers sont cités dans des affaires de vandalisme, de vol et de destruction de biens survenues le 24 septembre au sein de la société minière.

Le bilan est lourd : 14 véhicules incendiés, dont 10 bus et 2 pick-up (dont un appartenant à la gendarmerie), 2 bâtiments réduits en cendres, plusieurs blessés et 2 morts enregistrés.

Face à la gravité des faits, le parquet a ouvert une information judiciaire contre les personnes interpellées pour incendie volontaire, destruction de biens privés, vol, coups et blessures volontaires et complicité, conformément aux articles 510, 523, 373, 374, 239, 19 et 20 du Code pénal.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri 

