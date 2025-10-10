Missira : The Mining House confrontée à un blocage de la communauté

Ce vendredi matin, la communauté locale de Missira, en solidarité avec des travailleurs de The Mining House, a bloqué les activités minières sur le site, protestant contre le non-respect de la convention collective des mines et carrières, entrée en vigueur en août 2025.

Les manifestants ont fermé les ateliers et bloqué la circulation des camions. Un gréviste anonyme a précisé : « C’est la communauté qui est venue tôt pour fermer l’atelier. Nous sommes solidaires et l’entreprise doit respecter ses engagements ». Par mesure de sécurité, le personnel a été évacué et se trouve actuellement à son domicile.

Un responsable des ressources humaines de The Mining House a répondu que l’entreprise « ne saurait se soustraire à la loi guinéenne », mais n’a pas précisé les actions concrètes prévues pour résoudre la situation. Ce blocage fait suite à d’autres incidents similaires, notamment à Kaboye, où les travailleurs avaient eux aussi cessé leurs activités pour les mêmes raisons.

Malgré la tension, des sources internes à l’entreprise indiquent que la direction est prête à entamer des négociations pour résoudre la crise. Les discussions se concentreront probablement sur l’application de la convention collective et le respect des droits des travailleurs.

Cette crise à Missira reflète les tensions récurrentes entre les entreprises minières et les communautés locales en Guinée. Une solution rapide est cruciale pour permettre la reprise des activités tout en préservant la paix sociale dans la région.

Mamadou BAH depuis Boké