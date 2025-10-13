Présidentielle en Guinée : l’Union sacrée exige l’OTIGE et la Charte des partis avant de s’engager

Alors que la présidentielle du 28 décembre approche à grands pas, l’Union sacrée des Forces Vives de Guinée (US-FVG) hausse le ton. Réunie ce lundi 13 octobre 2025 à Conakry autour du thème « Position de l’Union sacrée des Forces Vives de Guinée sur la participation ou non des 49 partis de sa coalition au scrutin présidentiel », la coalition dirigée par Dr Ibrahima Sory Diallo a clairement posé ses conditions avant toute participation au processus électoral.

« Nous avons constaté que la Direction Générale des Élections (DGE) a invité les partis politiques à désigner leurs représentants et à déposer leurs dossiers de candidature. Plus de 50 leaders ont déjà annoncé leur intention de participer à la présidentielle », a déclaré Dr Diallo.

Pour l’US-FVG, la participation au scrutin reste conditionnée au respect de deux exigences majeures :

1. La mise en place effective de l’OTIGE, conformément à la Constitution ;

2. Le respect des règles relatives à la subvention et à la régularisation des partis politiques.

« Malheureusement, ces conditions ne sont pas encore réunies », a-t-il souligné.

Le président de l’US-FVG rappelle que les articles 174 et 175 de la Constitution prévoient que l’OTIGE doit être instituée par une loi organique et fonctionner de manière indépendante. « Or, cette loi n’a toujours pas été adoptée, et la DGE actuelle ne peut en aucun cas se substituer à l’OTIGE », a-t-il insisté.

Il a également dénoncé l’absence du Code électoral, pourtant essentiel pour encadrer l’ensemble du processus. « Comment organiser une élection sans que le texte définissant ses règles ne soit publié ? Les partis et candidats indépendants ont besoin de ce Code pour comprendre les procédures, notamment celles relatives au parrainage. Il est inacceptable que certains candidats annoncent déjà leur participation sans connaître ces règles », a-t-il ajouté.

Dr Ibrahima Sory Diallo a donc demandé aux représentants des commissions électorales de ne pas valider de candidatures tant que le Code électoral n’aura pas été publié et expliqué à tous les acteurs.

Concernant la Charte des partis politiques, il a précisé qu’elle demeure introuvable. « Cette charte est essentielle : elle encadre le fonctionnement, les droits et les devoirs des formations politiques. Bien que des discussions aient été organisées avec des représentants du CNT, aucun compte rendu officiel ne nous a été communiqué ».

Il a rappelé que la subvention annuelle promise aux partis depuis 2010 par la Constitution n’a jamais été versée. « Aujourd’hui, tout semble aller trop vite : des commissions électorales siègent déjà, les dépôts de candidatures sont prévus du 11 au 20 octobre, mais le Code électoral n’est toujours pas disponible. Cela compromet la transparence et la crédibilité du processus », a-t-il dénoncé.

L’Union Sacrée des Forces Vives de Guinée réaffirme sa volonté de participer aux élections uniquement si les principes constitutionnels sont respectés.

« Notre position est claire : respect intégral de la Constitution, publication et vulgarisation du Code électoral et de la Charte des partis politiques, mise en place effective de l’OTIGE avant toute élection. Nous invitons le CNT à clarifier ces textes et à garantir un cadre électoral équitable et transparent », a insisté Dr Ibrahima Sory Diallo.

Aminata Camara