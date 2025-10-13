Nomination des secrétaires généraux : plusieurs cadres reconduits à leurs postes

Le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination des secrétaires généraux des différents départements ministériels. Ces nominations ont été rendues publiques dans la soirée de ce lundi 13 octobre 2025.

À l’analyse, la majorité des secrétaires généraux en poste ont été reconduits, signe d’une volonté de maintenir la cohérence et la performance au sein de l’administration publique.

1. Secrétaire générale du Ministère de Justice et des Droits de l’Homme, Madame Irène Marie Hadjimalis.

2. Secrétaire général du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mohamed Siké Camara.

3. Secrétaire général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, Moustapha Kobele Keïta.

4. Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des guinéens établis à l’étranger, Abdoulaye Youla.

5. Secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances, Dr Mamoudou Touré.

6. Secrétaire général du Ministère du Budget, Thierno Amadou Bah.

7. Secrétaire général du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, Kabèlè Soumah.

8. Secrétaire général du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, Aboubacar Kourouma.

9. Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Aboubacar Kourouma.

10. Secrétaire générale du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moines Entreprises, Bintou Dounoh, précédemment, conseillère chargée des Questions Industrielles et des Petites et Moyennes Entreprises au Ministère du Commerce de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises.

11.Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Oumar Barry, précédemment, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage.

12. Secrétaire générale du Ministère de la Culture et de l’Artisanat, Ramatoulaye Camara, précédemment, chef de cabinet du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

13. Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Dr Facinet Conté.

14.Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Pré Universitaire et de l’Alphabétisation, Youssouf Boundou Sylla.

15. Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Julien Bongono.

16. Secrétaire général du Ministère du Commerce, Bamba Oliano, précédemment, chef de cabinet du Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime.

17.Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Manjou Diakité, précédemment, directeur national des Laboratoires de Guinée.

18. Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Karim Samoura.

19. Secrétaire général du Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, Morlaye Soumah, précédemment, chef de cabinet du Ministère de l’Économie et des Finances.

20.Secrétaire général du Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, Ibrahima Camara.

21. Secrétaire général du Ministère de l’Énergie, Moussa Koulibaly, ingénieur électricien consultant.

22. Secrétaire général du Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Bachir Camara, précédemment, Secrétaire Général du Ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

23.Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État, Mamadou Saliou Sylla.

24. Secrétaire général du Ministère des Transports, Mohamed Bakayoko.

25. Secrétaire général du Ministère des Postes de Télécommunications et de l’Économie Numérique, Noah Traoré.

26.Secrétaire général du Ministère de l’Information et de la Communication, Souleymane Bah.

27. Secrétaire générale du Ministère de la Jeunesse, Kaïté Sall, précédemment, Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

28. Secrétaire général du Ministère des Sports, Mohamed Billy Kaba, précédemment, Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

29.Secrétaire général du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Roger Yassi Clonon.

30. Secrétaire général du Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie, Souleymane Keïta, précédemment, député à l’Assemblée Nationale de Guinée.

31. Secrétaire générale du Ministère de l’Élevage, Halimatou Sirandou Diallo, précédemment, Directrice Nationale de l’Alimentation et de Productions Animales.

32.Secrétaire général Adjoint du Gouvernement, Monsieur Fahimba Mara.

33. Secrétaire général Adjoint des Affaires Religieuses, Elhaj Ibrahima Ousmane Bah.

