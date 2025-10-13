ledjely
Accueil » Madagascar : le président Rajoelina exfiltré par un avion français, la destination finale reste inconnue
A la une

Madagascar : le président Rajoelina exfiltré par un avion français, la destination finale reste inconnue

Par LEDJELY.COM

Une tension sans précédent secoue Madagascar depuis plusieurs semaines. Le président Andry Rajoelina a été exfiltré dimanche 12 octobre 2025 par un avion militaire français, ont confirmé des sources proches du dossier à RFI. Selon les informations, un accord « président à président » avec Emmanuel Macron aurait permis cette opération.

Depuis le 25 septembre, Madagascar est le théâtre de manifestations massives contre les coupures d’eau et d’électricité. Ces mobilisations se sont rapidement transformées en contestation contre le pouvoir en place, avec des appels à la démission du chef de l’État.

Le scénario de l’exfiltration : le président malgache aurait été transféré par hélicoptère vers l’île Sainte-Marie, sur la côte est, avant d’embarquer sur un avion militaire français à destination de La Réunion. Sa destination finale, accompagnée de sa famille, reste incertaine, mais selon RFI, il ne serait plus à La Réunion et pourrait se diriger vers Dubaï.

Paris a tenu à rappeler qu’« en aucun cas, la France n’interviendra militairement à Madagascar ». 

Cette exfiltration, qui intervient au cœur d’une crise politique et sociale, soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir immédiat de Madagascar et la possibilité d’une transition pacifique du pouvoir.

A noter que ce lundi, le général Nonos Mbina Mamelison a officiellement été installé comme nouveau commandant de la gendarmerie nationale, en présence des ministres de la Défense et de la Gendarmerie ainsi que du chef d’état-major des armées. La veille, à la tête du FIGN, il avait annoncé la mutinerie de ses hommes et leur ralliement au mouvement de protestation, se proclamant lui-même commandant de la gendarmerie.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Révolte contre Welly Mining à Siguiri : 60 interpellés, deux victimes et des dégâts massifs (parquet)

LEDJELY.COM

Tchad : quand l’héritage se confond au verrouillage démocratique

LEDJELY.COM

Scrutin du 28 décembre : entre espoirs et inquiétudes des Guinéens

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : la Synergie GMD25 pousse le général Doumbouya à se porter candidat

LEDJELY.COM

LGFP : le nouveau président officiellement installé

LEDJELY.COM

Conseil des ministres : cap sur la mise en place des institutions 

LEDJELY.COM
Chargement....