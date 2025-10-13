Madagascar : le président Rajoelina exfiltré par un avion français, la destination finale reste inconnue

Une tension sans précédent secoue Madagascar depuis plusieurs semaines. Le président Andry Rajoelina a été exfiltré dimanche 12 octobre 2025 par un avion militaire français, ont confirmé des sources proches du dossier à RFI. Selon les informations, un accord « président à président » avec Emmanuel Macron aurait permis cette opération.

Depuis le 25 septembre, Madagascar est le théâtre de manifestations massives contre les coupures d’eau et d’électricité. Ces mobilisations se sont rapidement transformées en contestation contre le pouvoir en place, avec des appels à la démission du chef de l’État.

Le scénario de l’exfiltration : le président malgache aurait été transféré par hélicoptère vers l’île Sainte-Marie, sur la côte est, avant d’embarquer sur un avion militaire français à destination de La Réunion. Sa destination finale, accompagnée de sa famille, reste incertaine, mais selon RFI, il ne serait plus à La Réunion et pourrait se diriger vers Dubaï.

Paris a tenu à rappeler qu’« en aucun cas, la France n’interviendra militairement à Madagascar ».

Cette exfiltration, qui intervient au cœur d’une crise politique et sociale, soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir immédiat de Madagascar et la possibilité d’une transition pacifique du pouvoir.

A noter que ce lundi, le général Nonos Mbina Mamelison a officiellement été installé comme nouveau commandant de la gendarmerie nationale, en présence des ministres de la Défense et de la Gendarmerie ainsi que du chef d’état-major des armées. La veille, à la tête du FIGN, il avait annoncé la mutinerie de ses hommes et leur ralliement au mouvement de protestation, se proclamant lui-même commandant de la gendarmerie.

