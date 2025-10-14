N’ZÉRÉKORÉ : l’ancien directeur régional des douanes passe le témoin à son successeur

Nommé le 13 juillet 2023 à la tête de la direction régionale des douanes de la Guinée forestière, le colonel Tallah Diakité a officiellement passé le témoin, ce lundi 13 octobre 2025, à son successeur, le colonel Alpha Yaya Diallo. La cérémonie de passation s’est tenue dans la cour de la direction régionale des douanes de N’Zérékoré, sous la présidence de l’inspecteur général des douanes. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment les autorités régionales, les représentants des forces de défense et de sécurité, le patriarche et des membres de l’autorité judiciaire.

Dans son allocution, le directeur régional sortant, le colonel Tallah Diakité, a d’abord exprimé sa gratitude envers le chef de l’État pour les réformes entreprises dans le secteur des douanes.

« Depuis l’arrivée du général Mamadi Doumbouya à la tête du pays, plusieurs réformes ont été engagées dans tous les services, notamment dans celui des douanes, qui reste le poumon économique de la nation », a-t-il déclaré.

Évoquant les performances budgétaires de son équipe, le colonel Diakité s’est félicité des résultats obtenus au cours de l’exercice 2025.

« pour l’exercice 2025, il nous avait été assigné un quota de 49 430 037 000 GNF, contre 35 769 132 000 GNF en 2024, soit une hausse de plus de 13 milliards GNF. À ce jour, nous avons mobilisé 58 591 752 022 GNF, soit un taux de réalisation de 158,04 %, avec un dépassement de 21 519 224 272 GNF », a-t-il indiqué avec fierté.

Cependant, il n’a pas manqué de signaler les difficultés auxquelles la direction reste confrontée.

« Le manque de personnel expérimenté, l’insuffisance de moyens de communication, le déficit d’engins roulants et la dégradation des routes demeurent des défis majeurs à relever », a-t-il souligné.

De son côté, le nouveau directeur régional, le colonel Alpha Yaya Diallo, a promis de poursuivre les efforts déjà engagés tout en fixant ses priorités.

« Je viens à N’Zérékoré pour accomplir une mission : celle de mobiliser des ressources pour l’État, de protéger les citoyens et de défendre l’économie nationale dans la région forestière. Pour y parvenir, je tends la main à tous mes collaborateurs, cadres, agents et officiers des douanes, ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité », a-t-il affirmé.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de région, le colonel Ali Badra Camara, a salué le travail abattu par le directeur sortant et a rassuré le nouveau de son engagement à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission, dans l’intérêt des populations de la Guinée forestière.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour Ledjely.com