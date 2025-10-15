Présidentielles 2025 : Le SGAR invite les responsables religieux à multiplier les prières et les actions de sensibilisation

Le ministre secrétaire général aux Affaires religieuses a rencontré, ce mercredi, les responsables religieux des différentes communes de Conakry ainsi que ceux de l’intérieur du pays. À cette occasion, il les a remerciés, au nom du chef de l’État, pour les prières et bénédictions qu’ils ont formulées avant et pendant le scrutin référendaire. Il les a également invités à poursuivre ces prières en faveur de la réussite de l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre 2025.

Dans son discours, le ministre s’est adressé aux responsables religieux musulmans et chrétiens, exprimant, toujours au nom du chef de l’État, sa profonde gratitude pour leurs efforts, notamment en matière de sensibilisation, de mobilisation, de prières, de contacts et d’engagement, avant, pendant et après l’organisation du référendum constitutionnel.

« Vous avez grandement contribué à maintenir la population dans un esprit de paix, de rassemblement, de citoyenneté et de vivre-ensemble. Le scrutin s’est déroulé dans de très bonnes conditions, en unissant les Guinéens autour de l’essentiel. Vous avez joué un rôle central dans cette réussite », a-t-il souligné.

Poursuivant, il a exhorté les leaders religieux à continuer dans cette dynamique pour accompagner les prochaines échéances électorales.

« Chaque élection présidentielle constitue une étape cruciale dans l’histoire d’un pays, pour son développement et sa stabilité. Nous avons transmis ce message à l’ensemble des chefs religieux. Nous en avons profité pour les inviter, une fois de plus, à redoubler d’efforts afin de préparer les esprits du peuple guinéen avant, pendant et après l’élection présidentielle du 28 décembre. Nous savons que le peuple de Guinée est un peuple profondément croyant, très attaché à ses leaders religieux. Il est donc de notre devoir de maintenir un contact permanent avec toutes les communautés religieuses du pays jusqu’à la fin du processus électoral », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le secrétaire général aux Affaires religieuses a annoncé l’organisation prochaine d’une caravane de la paix dans les quatre régions naturelles de la Guinée. L’objectif est d’orienter et de sensibiliser tous les leaders religieux, les démembrements du secrétariat général, ainsi que les leaders d’opinion, avant, pendant et après l’élection présidentielle.

« Ce sera l’occasion de rappeler l’importance d’une nation unie, d’une élection apaisée, de la citoyenneté, de la cohésion sociale, de la tolérance et du respect mutuel. Vous êtes les mieux placés pour transmettre ce message au vaillant peuple de Guinée, car notre pays est majoritairement composé de croyants : musulmans et chrétiens. Le peuple vous fait confiance et vous écoute », a-t-il conclu.

