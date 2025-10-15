Air Guinée : Sékouba Konaté accuse Dalein, mais que dit le rapport ? 

Dans une interview accordée à Vox Africa, l’ancien président de la junte sous l’ère CNDD, le Général Sékouba Konaté, n’a pas mâché ses mots. Au cœur de son réquisitoire contre son ancien compagnon Moussa Dadis Camara, Sékouba Konaté a évoqué le dossier de la vente d’Air Guinée, dans lequel est accusé l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo.

Sans le citer nommément, le général a indiqué : « Même le gars là qui dit maintenant qu’il a gagné en 2010, moi j’étais le président des audits. Je sais que ce dernier devait aller en prison parce qu’il a reconnu qu’il a tout signé (Pour dire que je reconnais l’affaire Air Guinée). Mais ce jour là c’est moi qui ai dit (à Moussa Dadis, ndlr), non, il ne faut pas l’envoyer en prison. Laisse le. Mais ce dernier aussi n’a qu’à continuer à parler. Parce qu’il y a autre chose que je dirais contre lui ».

Sékouba Konaté laisse entendre que l’ancien Premier ministre aurait reconnu ses responsabilités devant le Comité d’audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l’économie, créée pour examiner notamment ce dossier.

Pourtant, selon le rapport officiel consulté par Ledjely.com, Cellou Dalein Diallo n’a jamais été entendu, du moins devant le Comité d’audit. En effet, à propos de l’audition du leader de l’UFDG, le rapport d’audit indique : « n’a pu être auditionné pour cause d’absence du territoire national »

Voilà qui soulève de sérieux doutes quant à l’authenticité des faits que rapporte l’ancien président de la transition.

Ledjely.com