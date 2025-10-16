Madagascar suspendue de l’Union africaine après le coup de force militaire

Après le coup de force militaire survenu à Madagascar, l’Union africaine (UA) a annoncé, ce mercredi 15 octobre, la suspension immédiate du pays de toutes ses instances. Réuni en session d’urgence à Addis-Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l’organisation a consacré sa 1306ᵉ réunion à la crise politique malgache. À l’issue des échanges, l’UA a publié un communiqué réaffirmant son opposition catégorique à toute prise de pouvoir par des moyens non constitutionnels.

Selon le document, l’Union africaine « condamne sans appel la prise du pouvoir par les militaires le 14 octobre 2025 et rejette catégoriquement le changement anticonstitutionnel de Gouvernement en République de Madagascar ».

Face à ce qu’elle considère comme un coup d’État, l’organisation continentale a décidé de « suspendre, avec effet immédiat, la participation de la République de Madagascar à toutes les activités de l’Union, de ses organes et institutions, et ce, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays ».

L’UA somme par ailleurs les forces armées malgaches de respecter « de toute urgence et sans condition le principe du constitutionnalisme et qu’elles s’abstiennent de toute nouvelle ingérence dans les processus politiques à Madagascar ». Elle avertit que tout manquement à ces exigences entraînera des sanctions ciblées contre les responsables du coup de force.

Dans sa démarche pour un retour rapide à la normale, l’Union africaine exige « la mise en place d’un gouvernement de transition civil et l’organisation, dans les meilleurs délais, d’élections libres, équitables, crédibles et transparentes ». L’instance continentale se dit prête à travailler de concert avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) pour soutenir Madagascar dans cette transition.

Enfin, l’UA invite les citoyens malgaches au calme et encourage le dialogue national pour préserver la paix et la stabilité du pays.

Depuis le 25 septembre, Madagascar est plongée dans une grave crise politique déclenchée par les manifestations du mouvement Gen Z. La tension a atteint son paroxysme lorsque des militaires du CAPSAT ont rejoint les protestataires, annonçant la prise du pouvoir et la mise en place d’un directoire militaire en l’absence du président Andry Rajoelina. La présidence, de son côté, a qualifié ces événements de « tentative de coup d’État ».

Ledjely.com