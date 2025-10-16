ledjely
Accueil » Dubreka-Koubia : des jeunes bloquent la route pour réclamer le retour de l’électricité
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversSociété

Dubreka-Koubia : des jeunes bloquent la route pour réclamer le retour de l’électricité

Par LEDJELY.COM

La circulation est totalement paralysée ce jeudi matin sur l’axe Koubia–Dubreka, ainsi que sur les routes reliant Koubia à Tanéné, Boffa et Boké. En cause : une manifestation de jeunes en colère réclamant le rétablissement du courant électrique dans leurs foyers.

Selon un habitant joint par téléphone, les manifestants ont dressé des barricades au carrefour de Koubia, un point stratégique emprunté par les véhicules en partance pour Conakry ou en provenance de Dubreka.

« Nous vivons dans le noir depuis près d’un mois. Nous n’avons plus de courant, alors que c’est ici que se trouvent les barrages de Kaléta et de Souapiti, qui alimentent le pays. C’est inadmissible que nous soyons privés d’électricité. Nous avons donc décidé de bloquer la route pour que nos doléances soient entendues et prises au sérieux », a confié un jeune manifestant joint par téléphone.

Au moment de la publication de cet article, les protestataires restaient fermement décidés à maintenir les barrages jusqu’à la satisfaction de leur revendication.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Amadou Djouldé Diallo menace Sekouba Konaté : « J’ai aussi de graves révélations à faire sur lui »

LEDJELY.COM

Présidentielle : un journaliste exhorte le général Doumbouya à tenir sa promesse

LEDJELY.COM

Madagascar suspendue de l’Union africaine après le coup de force militaire

LEDJELY.COM

Éliminatoires Coupe d’Afrique U17 : la Guinée chute face au Mali et dit adieu à la CAN 2025

LEDJELY.COM

Crise du carburant à Siguiri : essence introuvable, les prix atteignent des sommets

LEDJELY.COM

Hôpital de Kouroussa : le Directeur condamné à 3 ans de prison 

LEDJELY.COM
Chargement....