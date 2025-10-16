Dubreka-Koubia : des jeunes bloquent la route pour réclamer le retour de l’électricité

La circulation est totalement paralysée ce jeudi matin sur l’axe Koubia–Dubreka, ainsi que sur les routes reliant Koubia à Tanéné, Boffa et Boké. En cause : une manifestation de jeunes en colère réclamant le rétablissement du courant électrique dans leurs foyers.

Selon un habitant joint par téléphone, les manifestants ont dressé des barricades au carrefour de Koubia, un point stratégique emprunté par les véhicules en partance pour Conakry ou en provenance de Dubreka.

« Nous vivons dans le noir depuis près d’un mois. Nous n’avons plus de courant, alors que c’est ici que se trouvent les barrages de Kaléta et de Souapiti, qui alimentent le pays. C’est inadmissible que nous soyons privés d’électricité. Nous avons donc décidé de bloquer la route pour que nos doléances soient entendues et prises au sérieux », a confié un jeune manifestant joint par téléphone.

Au moment de la publication de cet article, les protestataires restaient fermement décidés à maintenir les barrages jusqu’à la satisfaction de leur revendication.

Balla Yombouno