Accueil » Éliminatoires Coupe d’Afrique U17 : la Guinée chute face au Mali et dit adieu à la CAN 2025
Éliminatoires Coupe d’Afrique U17 : la Guinée chute face au Mali et dit adieu à la CAN 2025

Après six ans d’absence des compétitions officielles, le Syli U17 avait l’occasion de briller à la CAN Maroc 2025. Après un parcours sans faute en phase de groupe à Bamako, deux victoires et un match nul, les joueurs du Syli, terminant premiers, affrontaient les Aiglons maliens pour une place en finale de la compétition UFOA-A, synonyme de qualification pour la CAN. La Guinée s’est inclinée au termes de la rencontre (2-1).

Le match démarre sur les chapeaux de roue : dès la 4ᵉ minute, sur un coup franc suivi d’un cafouillage, Seydouba Sylla ouvre le score pour la Guinée (1-0). Mais le Mali, poussé par son public, intensifie la pression. La situation se complique pour le Syli lorsque Alpha Camara écope d’un carton rouge, laissant les Guinéens en infériorité numérique. Avant la pause, les Maliens égalisent, 1-1.

En seconde période, la Guinée résiste malgré la fatigue, mais les Maliens finissent par trouver la faille à la 87ᵉ minute. Ibrahim Kamisoko offre le but de la victoire in extremis, 2-1 pour le Mali. Dans les dernières minutes, le capitaine guinéen reçoit un deuxième carton jaune, réduisant son équipe à neuf et scellant le sort du Syli U17.

La Guinée quitte donc la compétition, frustrée, tandis que le Mali se prépare à défier son adversaire en finale pour décrocher la couronne régionale. Quant au petit Syli, il faudra patienter huit ans avant d’espérer retrouver la scène continentale qui a tant marqué son histoire.

Lonceny Camara

