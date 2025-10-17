Lola : des femmes torse nu manifestent contre les exactions des bouviers à N’Zoo

À Lola, dans la région forestière, la tension est montée d’un cran ce jeudi 16 octobre 2025. En fin d’après-midi, aux environs de 18 heures, des femmes venues des localités de N’Zoo et Gbèkè, situées dans la préfecture de Lola, ont pris d’assaut le bloc administratif de la préfecture. Torse nu, elles ont manifesté pour dénoncer ce qu’elles qualifient de « mauvais comportements » de la part des bouviers qui sévissent dans leurs villages.

Déterminées à se faire entendre, ces femmes ont exigé des autorités locales un engagement concret pour garantir leur sécurité. Une demande qui, selon une source contactée par notre reporter, est restée sans suite.

« Les femmes ont lancé leur cri de cœur comme quoi ? Elles sont menacées, violentées et insultées par les bouviers. Elles ont même peur d’aller en brousse pour les travaux champêtres », a déclaré notre source.

Face à ces agressions répétées, poursuit notre source, les manifestantes ont réclamé le retrait immédiat des bouviers de leurs zones ainsi qu’une protection renforcée de la part des autorités préfectorales et communales.

« Les femmes voulaient que, dans l’immédiat, les autorités partent avec elles sur les lieux pour faire quitter les bouviers. Mais le préfet et le président de la délégation étaient à N’Zérékoré pour résoudre un autre cas. Donc, leur requête est restée sans suite », a-t-elle poursuivi.

Contacté par notre rédaction, le directeur préfectoral de l’Agriculture et de l’Élevage de Lola a, pour sa part, refusé de commenter la situation, malgré nos multiples tentatives.

Foromo Beavogui, depuis N’Zérékoré