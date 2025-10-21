ledjely
Présidentielle : la DGE fixe la caution et plafonne les dépenses de la campagne

Par LEDJELY.COM

La Direction Générale des Élections (DGE) a publié ce mardi une décision fixant le montant de la caution que devront verser les candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, ainsi que le plafond des dépenses autorisées pour la campagne électorale.

Selon la DGE, la caution à verser est fixée à neuf cents millions (900 000 000) de francs guinéens. Ce montant doit être déposé au Trésor public, au plus tard cinquante (50) jours avant la date du scrutin, conformément à l’article 277 du Code électoral. Le versement se fera sur le compte du « Receveur central du Trésor » ouvert à la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG).

Par ailleurs, le document précise que le plafond global des dépenses de campagne électorale est limité à quarante milliards (40 000 000 000) de francs guinéens par candidat. Toute dépense au-delà de ce seuil constitue une infraction au Code électoral et expose le contrevenant à des sanctions prévues par la loi.

La DGE rappelle également que chaque candidat doit ouvrir un compte de campagne auprès d’un établissement bancaire agréé. Ce compte servira exclusivement à retracer les fonds électoraux, leur origine et leur utilisation. La personne chargée des dépenses ne pourra effectuer de paiements que sur ce compte, conformément aux articles 280 et 281 du Code électoral.

Cette décision entre en vigueur à compter de sa signature et marque une nouvelle étape dans la préparation du scrutin présidentiel prévu pour le 28 décembre 2025.

