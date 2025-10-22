Cameroun : Issa Tchiroma Bakary, seul contre Paul Biya ?

Au Cameroun, l’attente des résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre dernier se fait dans un climat de tension et d’appréhension. Alors que les chiffres provisoires issus de la commission de recensement des votes donneraient le président sortant Paul Biya vainqueur avec près de 54 % des suffrages, son principal challenger, Issa Tchiroma Bakary, conteste farouchement ces résultats. Le leader du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) se déclare lui-même vainqueur, affirmant avoir recueilli plus de 60 % des voix. Entre les deux camps, la confrontation s’annonce rude. Le Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs d’ici au 26 octobre, est donc au coeur d’intenses pressions dans un contexte de suspicion généralisée et de crainte d’une crise postélectorale. Pourtant, dans ce bras de fer annoncé, Issa Tchiroma Bakary apparaît étonnamment seul. Seul face à un appareil d’État solidement verrouillé par Paul Biya et seul face à une opposition morcelée, incapable de se mobiliser collectivement. Ce paradoxe interroge : comment expliquer que celui qui se dit « vainqueur » peine à rallier à sa cause les autres candidats de l’opposition ?

L’incapacité de l’opposition camerounaise à parler d’une même voix n’est pas nouvelle. Déjà, en amont du scrutin, les leaders politiques avaient échoué à s’entendre sur une candidature unique, pourtant considérée comme la seule stratégie viable pour espérer inquiéter le pouvoir en place. Aujourd’hui encore, la même désunion condamnerait-elle l’opposition à l’impuissance. Alors que Tchiroma Bakary crie à la fraude et multiplie les menaces de manifestations, les dix autres candidats ne se bousculent pas pour prendre publiquement pris position à ses côtés. Faut-il y voir une manifestation d’égo surdimensionné, si caractéristique de la classe politique camerounaise ? Certains opposants préfèreraient-ils encore miser sur la continuité du régime Biya plutôt que d’aider à une alternance si attendue ?

Encore qu’il n’est pas exclu non plus que le comportement même d’Issa Tchiroma Bakary explique cette solitude. Confiant dans sa supposée victoire, il pourrait avoir choisi une posture de suffisance, préférant se poser en seul héros face au pouvoir plutôt que de construire un front commun. Une attitude qui, si elle s’avérait, pourrait bien se retourner contre lui. Car face à l’indéboulonnable Paul Biya, toute victoire politique qui se veut viable, doit tout d’abord être envisagée sous sa dimension collective.

Une autre hypothèse susceptible d’expliquer ce surprenant manque de solidarité ? C’est l’éventualité que les autres opposants ne croient tout simplement pas à la victoire de Tchiroma Bakary ? Cela suppose qu’à leurs yeux, les proclamations de victoire du candidat du FSNC relèveraient davantage de la surenchère politique que d’une protestation légitime.

En tout cas, le paradoxe de tout cela serait que Paul Biya, même affaibli, pourrait finalement compter sur la division chronique de ses adversaires, dont aucun ne semble en mesure de fédérer durablement les forces du changement ? A moins d’un improbable retournement, Issa Tchiroma Bakary risque donc de rester seul contre tous, seul à contester, seul à dénoncer, seul à incarner une opposition qui, faute d’unité, est condamner à perdre.

Boubacar Sanso Barry