Vol de bébé au CMC de Ratoma : la présumée voleuse et ses complices arrêtées

Lors de leur présentation, la capitaine Rama Baldé, responsable de la communication de la Direction générale de la Police nationale, est largement revenue sur les faits et les opérations ayant conduit à l’arrestation des auteurs présumés de cet enlèvement.

« L’alerte d’enlèvement d’un nouveau-né, né par césarienne, déclenchée le 1ᵉʳ octobre 2025 au Centre médical communal (CMC) de Ratoma et largement relayée sur les réseaux sociaux, a été levée ce mardi matin. L’enfant a été retrouvé sain et sauf grâce à une enquête rapide et efficace menée par la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) », a-t-elle indiqué.

Selon le communiqué, dès les premières heures de la disparition, le directeur général de la Police nationale a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête.

« Une équipe d’enquêteurs de la DCPJ s’est rendue sur les lieux pour procéder aux premières constatations et exploiter les images de vidéosurveillance. Ces investigations ont permis d’établir un portrait-robot de la suspecte », a-t-elle soutenu.

Les enquêteurs ont ensuite été aidés par une source anonyme, ce qui leur a permis de remonter jusqu’à un couple ayant organisé un baptême suspect dans le quartier Kiroty, près du stade Général Lansana Conté, le 7 octobre 2025, soit une semaine après l’enlèvement.

« Selon plusieurs témoins, la prétendue mère n’avait jamais été vue enceinte. Les photos publiées sur Facebook lors de cette cérémonie, ainsi que le portrait-robot obtenu au CMC de Ratoma, ont permis aux agents de faire un rapprochement », a-t-elle souligné.

La suspecte a ainsi été formellement identifiée et interpellée le 17 octobre 2025 : « Il s’agit de Madame Haby Diallo, âgée de 43 ans, gestionnaire à la Direction générale des Impôts, mariée à Soriba Kaba et mère d’un garçon. Elle réside dans le quartier Kiroty, commune de Lambanyi ».

Lors de son audition, Mme Diallo a affirmé avoir accouché à l’hôpital Flamboyant de Petit Simbaya, le 1ᵉʳ octobre à 9h30 : « Après vérification, son nom ne figurait sur aucun registre d’accouchement ce jour-là. Les investigations ont révélé qu’elle avait agi avec la complicité de trois sages-femmes, dont Kadiatou Bangoura, qui aurait établi une fausse déclaration de naissance afin d’obtenir un extrait de naissance auprès de l’état civil de Ratoma ».

Les sages-femmes mises en cause ont ensuite été interpellées et entendues.

« Elles ont reconnu leur participation à cette manœuvre frauduleuse, admettant que le bébé n’était pas né à Flamboyant. L’enfant a été retrouvé sain et sauf, tandis que la principale auteure et ses complices ont été placées en garde à vue, en attendant leur déferrement devant le tribunal de première instance de Dixinn », a expliqué la policière.

Selon la capitaine Rama Baldé, ces femmes pourraient être poursuivies pour enlèvement d’enfant, conformément à l’article 303 et suivants du Code pénal.

Le communiqué rappelle qu’il s’agit du deuxième cas d’enlèvement de nouveau-né résolu ce mois-ci par la DCPJ.

« Le 10 octobre dernier, une autre femme, Nessaba Diakhaby, avait été arrêtée pour des faits similaires dans le quartier de Kissosso. Elle avait reconnu avoir simulé une grossesse pour tromper son mari vivant à l’étranger », dit-elle.

A signaler que lors de sa présentation aux médias, dame Haby Diallo s’est évanouie.

