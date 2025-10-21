Guinée : le concours d’architecture « Simandou Academy » est lancé

Ce mardi 21 octobre 2025, le coup d’envoi officiel du concours national d’architecture « Simandou Academy » a été donné à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en présence de plusieurs personnalités de la Présidence de la République et de membres du gouvernement. Prévu du 21 octobre au 4 novembre 2025, ce concours s’inscrit dans le cadre du programme stratégique Simandou 2040 et vise la conception du futur siège de la Simandou Academy, une institution phare dédiée à l’éducation, à la recherche et à l’innovation.

Initié par le Comité Stratégique de Simandou et piloté par l’Agence de Coordination du Groupe Simandou (ACGC), ce concours a pour ambition de révéler les talents nationaux dans le domaine de l’architecture et de proposer un modèle architectural durable, innovant et enraciné dans les valeurs culturelles guinéennes.

« Cette initiative est vraiment une formidable initiative pour mon institution. Moi, je suis en charge, en ma qualité de directeur général de l’Institut d’architecture et d’urbanisme, de former les architectes et les urbanistes qui sont commis pour l’organisation et la construction de nos villes et de nos cités. Mes étudiants vont prendre effectivement part à ce concours et pour montrer nos talents », a déclaré le Pr Ciné Diakité, directeur général de l’ISAU. Selon lui, ce concours s’inscrit parfaitement dans la mission de son institution : former les architectes et urbanistes de la Guinée de demain.

Prenant la parole à son tour, l’administrateur général de l’ACGC, Ibrahima Sorry Diallo, a replacé cette initiative dans la vision plus large du Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya. Il a précisé que Simandou Academy constitue une composante du pilier « Éducation et Culture » du programme Simandou 2040, reposant sur trois objectifs essentiels : « La promotion de l’excellence dans l’éducation, la recherche et l’innovation ; la modernisation des infrastructures éducatives ; et le développement de partenariats stratégiques avec les meilleures institutions à travers le monde ».

Dans cette dynamique, la Guinée mise sur l’intelligence collective comme fondement de sa souveraineté. C’est ce qu’a tenu à rappeler Mme Diami Diallo, ministre de l’Environnement et du Développement durable, et membre du Comité stratégique Simandou.

« Cet instant marque bien plus qu’une étape technique dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Il incarne notre ambition collective de bâtir une Guinée moderne, audacieuse et durable. Une Guinée qui se projette dans l’avenir avec confiance et fierté », a-t-elle soutenu.

Elle a également insisté sur l’importance d’une architecture respectueuse de l’environnement.

« L’édifice que vous concevrez devra intégrer les énergies renouvelables, les matériaux locaux, la gestion responsable de l’eau et des déchets, et la préservation des écosystèmes. Le développement et la durabilité ne sont pas des notions opposées. Faites donc preuve d’audace, d’imagination et de sensibilité écologique », a-t-elle affirmé.

Quant à Mohamed Hassimiou Makanera, chef du projet du concours, il a tenu à préciser les conditions de participation.

« C’est un concours de recherche réellement organisé par l’État guinéen à travers Simandou Academy. Nous recherchons la créativité, une réalité culturelle de la Guinée qui puisse s’immortaliser dans cet ouvrage qui sera le quartier général de Simandou Academy », a-t-il expliqué.

Il a également insisté sur les critères de sélection : « Surtout la créativité, le design extérieur. Ça, on insiste beaucoup dessus. Après ce sera implémenté. Le lauréat gagnant va participer au moins à tout le processus du projet, de la fondation jusqu’à la remise des clés ».

Le concours est ouvert à tous les jeunes architectes guinéens de moins de 35 ans, résidant en Guinée ou à l’étranger, y compris les groupes d’architectes. Les projets devront être soumis en ligne via une plateforme dédiée. Une phase de présélection permettra de retenir les dossiers les plus solides avant la présentation finale devant le jury.

Le dépôt des projets est ouvert jusqu’au 4 novembre 2025. Tous les jeunes architectes intéressés sont invités à consulter les termes de référence disponibles en ligne et à faire preuve d’audace, de rigueur et d’innovation.

Les candidats doivent constituer un dossier complet comprenant :

Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport ;

Une copie du diplôme ou de l’attestation de fin de cycle en architecture (ou équivalent) ;

Une note de groupement (le cas échéant), précisant le rôle de chaque membre ;

Un concept de base illustré par des esquisses, maquettes numériques, plans de masse et perspectives 3D ;

Une programmation spatiale et des schémas fonctionnels ;

Les modèles numériques (BIM) et autres éléments techniques du projet.

Thierno Amadou Diallo